Ramona Săseanu - TVR. Oana Zamfir: Asta cu vrăjitoria e cel mai mic păcat

Anunţul privind propunerea Ramonei Săseanu pentru interimatul de la TVR a fost făcut de Ludovic Orban. Propunerea a reprezentat o surpriză.

În arhiva TVR, poate fi găsită o emisiune în care Ramona Săseanu lua, în 2015, un interviu unei ghicitoare care dezlega cununii şi descânta de deochi. Interviul o are ca protagonistă pe „Vrăjitoarea Elena”, care la câteva luni mai târziu era vizată de un dosar penal pentru şantaj şi înşelăciune, potrivit presei locale.

Oana Zamfir a vorbit, marți seară, la „Sinteza Zilei”, emisiune moderată de Mihai Gâdea, despre Ramona Săseanu. Potrivit Oanei Zamfir, faptul că Ramona Săseanu a difuzat un interviu de promovare a unei vrăjitoare-tămăduitoare este cea mai mică problemă în acest caz.

„Doamna a concurat pe plan local la TVR Craiova. A picat toate încercările de a ocupa un post de management. A încercat să conducă un sindicat în care a rămas cu doar zece oameni. În zona aceasta nici nu e nevoie să intru și nici nu vreau. I se aduc tot felul de acuzații care, dacă se confirmă, sunt de cel mai jos nivel. (...) Repet, în această zonă nu vreau să intru, dar cred că asta cu vrăjitoria este cel mai mic păcat al dânsei. E cel mai mic!”, a spus Oana Zamfir.

„Această încălcare a normelor profesionale este cea mai mică. În primul rând, întreba domnul profesor dacă are abilități de management. La TVR este nevoie în momentul acesta de un manager bun, TVR-ul este într-o situație financiară, este o chestiune extrem de amplă, nu este o televiziune locală. Nu are această capacitate. Susținerea pentru vrăjitoarea din imagini nu are nicio relevanță. Susținerea e pentru PNL. A avut o relevanță atât de mare... Înțeleg că e foarte apropiată de un anume deputat PNL”, a mai spus Oana Zamfir.

„Ieri, trebuie să vă spun că cei de la USR-PLUS erau absolut încrâncenați împotriva ei și astăzi a luat voturile în comisie”, a adăugat Oana Zamfir.

„Mai avem o problemă serioasă legată de studii. Competența profesională managerială nu există, a picat la toate concursurile. E o problemă serioasă în legătură cu studiile, plecând de la faptul că la examenul de licență a luat nota 5 la disciplina fundamentală”, a mai spus Oana Zamfir.





Acest articol reprezintă o opinie.