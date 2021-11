Ramona Bădescu, RELAȚIE cu Alain Delon? Detalii neștiute despre cei doi: Am fost sedusă și abandonată. Îmi plac lucrurile dificile

Ramona Bădescu este una dintre cele mai cunoscute vedete, atât din România, cât și din Italia, și nu are nevoie de prea multe prezentări. De-a lungul carierei sale, a avut ocazia să cunoască mai multe staruri internaționale, prin care și Alain Delon, unul dintre cei mai râvniți bărbați din lume.

S-a zvonit că între cei doi ar fi existat și o relație, însă, acum, vedeta a dezvăluit cum au stat lucrurile de fapt.

"Am fost sedusă și abandonată"

Ajunsă la 52 de ani, Ramona Bădescu se poate mândri cu o carieră de vis. Actrița a cucerit Italia nu doar cu talentul, ci și cu farmecul ei, iar invitată în emisiunea "40 de întrebări" cu Denise Rifai, de la Kanal D a făcut dezvăluiri neștiute de nimeni până acum.

În ceea ce privește întâlnirea cu Alain Delon, unul dintre actorii de talie internațională alături de care a avut ocazia să lucreze în urmă cu mai mulți ani, actrița a spus că a fost sedusă de el.

"Am fost sedusă și abandonată, cum se zice. Nu, eram atât de emoționată când l-am văzut pe Alain Delon la Veneția. Dimineața, când mă fardam, eram la machiaj, a deschis ușa și a spus: „Bonjour, Ramona!”. M-am uitat în jur, eu eram Ramona. Eram așa de uimită că îmi știa numele. Nu a vrut să meargă să mănânce la restaurant, a rămas cu noi, cu echipa. A fost foarte friendly, foarte modest", a mărturisit Ramona Bădescu, potrivit Kanal D.

Au avut sau nu o relația Ramona Bădescu și Alain Delon?

Mai mult, Ramona Bădescu recunoscut că îl admira pe Alain Delon încă din copilărie și-ar fi dorit ca între ei să existe o relație de iubire, dar nu a fost.

"Mă uitam la el ca la un vis. Dormeam cu fotografiile lui sub pernă când eram mică. Din păcate, nu a fost nicio iubire între noi. Să fiu sinceră, mi-aș fi dorit pentru că îmi plăcea foarte mult. Nu cu toții bărbații pe care i-am plăcut am avut o iubire și nu de toți bărbații pe care i-am cunoscut m-am îndrăgostit. Mie îmi plac lucrurile dificile, îmi place ca bărbatul pe care îl am în față să nu mă bage în seamă. Nu suport bărbații care vin la mine și care își spun iubirea pentru mine și care sunt emoționați că mă văd. În momentul ăla au pierdut", a mai spus ea.

În plus, ea a completat că dintre toate starurile internaționale pe care le-a cunoscut prin prisma carierei ei, Ramonei Bădescu i-a plăcut cel mai mult de Jack Nicholson.

"Mi-a plăcut cel mai mult de Jack Nicholson. Când m-a privit, m-am topit", a dezvăluit ea.