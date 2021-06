Raluca Pastramă, replică acidă pentru Pepe și noua iubită: Comiţi o greşeală care te va costa foarte scump!

Yasmine, noua iubită a lui Pepe?! REVOLTĂ în online: Bă fraților, pe bune?

Pepe este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România și chiar dacă pe plan profesional se bucură de un mare succes, în ceea ce privește viața personală, cântărețul nu este un mare norocos.

După două mariaje eșuate, Pepe încă are speranța că va reuși să iubească din nou la aceeași intensitate așa cum a făcut-o și până acum, și că își va găsi partenera lângă care să poată trăi până la sfârșitul vieții.

După divorțul de Raluca Pastramă, Pepe a dezvăluit că este în căutarea unei femei alături de care să trăiască o frumoasă poveste de dragoste. La doar câteva săptămâni de la despărțirea de mama fiicelor sale, artistul vorbește despre o nouă iubită.

În ultimele zile au apărut mai multe imagini cu Pepe și posibila sa nouă iubită, însă artistul a negat totul astăzi.

Ce spune Raluca Pastramă despre relația cu Pepe

"Pepe a fost mereu un bărbat care oferă dragoste. El are nevoie de atenţie, aproape în permanenţă. Aşa este el construit şi cred că aşa şi trebuie înţeles.

Eu am pus punct. Lucrurile nu mai funcţionau de foarte mult timp în căsnicia noastră şi m-am gândit foarte bine la ce e de făcut. Am luat greu acea decizie, dar, odată luată, nu a mai fost cale de întoarcere. Fiecare dintre noi avem acum viaţa noastră dar, aşa cum am mai spus-o, noi avem împreună doi copii minunaţi, care se vor bucura mereu de toată căldura şi de toată atenţia noastră!", a spus Raluca Pastramă pentru playtech.ro.

Raluca Pastramă nu are în plan o altă relație

Raluca spune că ea nu are de gând să își facă o nouă relație deoarece are alte priorități. În plus aceasta spune că nu simte nevoia de afecțiune nici fizică, dar nici psihică. Fosta soție a lui Pepe recunoaște că regretă divorțul deoarece nu și-a imaginat vreodată că va îmbrăca rochia de mireasă de mai multe ori.

"Acum nu mă interesează anumite lucruri, am alte priorităţi. Eram prea copilă, când am început această căsătorie. Apoi, repede, am devenit un copil care, la rândul lui, avea alt copil. Nu am ştiut să manageriez, să controlez anumite situaţii şi lucruri, pe care nu mai doresc să le amintesc. Iar toate chestiunile astea s-au întors împotriva mea. Nu e un reproş pentru nimeni, ce spun acum, ci doar o constatare. Am ales atunci să trec în planul al doilea, să-i pun pe ceilalţi în prim-plan. Azi nu aş mai face aceeaşi alegere. Nu e bine să te neglijezi, să accepţi să intri pe un plan secundar, fiindcă aşa m-am pierdut pe mine însămi. În viaţă trebuie să înveţi să ai grijă şi de tine. Nu faci asta, comiţi o greşeală. Care te poate costa foarte scump!", a mai precizat fosta soție a artistului.

Pepe, adevărul despre NOUA relație

Pepe s-a revoltat după informațiile din presă.

"Salutare, am tot apărut în presă și am fost sunat de mai mulți jurnaliști, să mă întrebe dacă sunt într-o relație cu o fată, Yasmine. Bă fraților, nici nu știu cum arată! Nu vreau să… chiar nu vreau să vă spun. Mă, dar pe bune, te duci într-un club, te săruți și tu cineva și pac, știre. Pe bune? Poate că, poate că nu e cazul… Oricum, sunt liber să fac ce vreau, da?", a declarat Pepe, pe InstaStory