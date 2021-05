Raluca Pascu, devastată după divorțul de Pepe. A ajuns de nerecunoscut: Ca o umbră, căzută psihic și fizic

Raluca Pascu, fosta soție a lui Pepe, val de critici pe Internet. Fotografia care i-a revoltat pe oameni: Urât din partea ta

Despărțirea dintre Pepe și Raluca Pastramă (Pascu) de la finalul anului 2020 a luat prin surprindere tot showbiz-ul românesc, iar despărțirea nu a fost deloc una subtilă, ci din contră, cu multe acuzații și scântei.

La acea vreme, Raluca l-a acuzat pe Pepe că a bătut-o, iar cei doi au ajuns la Poliție.

Bahmu RUPE tăcerea după divorțul lui Pepe. Legătura cu Oana Zăvoranu: De AICI DECIZIA!

Raluca, de nerecunoscut. A slăbit îngrijorător

Raluca Pastramă a recunoscut că a trăit una dintre cele mai grele perioade din viața ei după divorțul de Pepe și a mărturisit că a suferit luni întregi, timp în care nici măcar nu a putut să mănânce. Din această cauză, a slăbit îngrijorător de mult.

"Mi-e mai greu pentru mine în perioada asta, nu am reușit total să mă liniștesc. Mai am nevoie de o perioadă. Sunt alte lucruri care au prioritate, copiii, să ai liniște sufletească. Eu cel puțin nu am funcționat o perioadă de 5 luni, eram ca o umbră.

După ce treci prin perioadele astea grele, vezi cât de important este să ai liniște. M-am motivat în permanență, am atras către mine lucruri pozitive. Eram atât de căzută psihic și fizic, ajunsesem extrem de slabă. Erau zile când nu mâncam deloc", a spus Raluca la Antena Stars.

S-a resemnat cu divorțul de Pepe

"Nu știu dacă mă regretă, e mult spus. Cred că regretă situația în sine, sunt sigură că nimeni nu vrea să ajungă să divorțeze sau să nu mai fie fericit. Asta a fost povestea noastră, atât a fost să fie", a mai spus ea.

Pepe și Raluca au divorțat la începutul lunii februarie, de comun acord, la notar.