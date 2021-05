Andra și Cătălin Măruță, probleme în relație. Tatăl artistei s-a opus la început: Am zis GATA. N-a fost ușor

Andra și Smiley, moment stânjenitor la Românii au Talent. A intrat în pământ când a auzit: Sunt dispus să te faci plic pe mine, serios!

Andra s-a deschis în fața publicului și a spus totul despre relația cu Măruță și despre obstacolele care i-au lovit pentru a fi împreună. Mai mult, cântăreața a mărturisit că tatăl ei nu a acceptat ușor această relație, și nici căsătoria, dar a știut să se impună atunci pentru că știa că Măruță este bărbatul cu care voia să își întemeieze o familie.

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai solide și frumoase cupluri din România. Cei doi sunt împreună de mai bine de 14 ani și au împreună doi copii, David și Eva.

Într-un interviu în podcastul lui Mihai Morar de pe Youtube, artista a făcut o serie de mărturisiri în premieră despre cum a acceptat tatăl ei căsnicia cu prezentatorul de la PRO TV și faptul că aceasta nu a mai depins de ajutorul lui permanent. Cătălin Măruță a preluat cumva rolul tatălui ei, iar asta l-a mai liniștit pe părintele Andrei.

Artista a spus că ea a fost cea care a pus piciorul în prag când a realizat că este deja suficient de mare încât să își poarte singură de grijă și să ia lucrurile în piept.

"Am zis GATA"

"N-a fost ușor. Am zis gata. Eu am fost cea care a zis, gata, tată. Mai lucrăm, dar mai ușor. Ai o vârstă, ești un om care te agiți foarte mult și nu vreau să mai pățești nimic. Până acum ai muncit pentru mine, ai adunat și ai strâns. Sunt mare, e ok, pot să mă descurc.

Un factor important în această decizie a fost și Cătălin. Eu văzând că este atât de ponderat și de descurcăreț, am simțit că e, știi că fetele încearcă să găsească în soț o variantă a tatălui, am simțit că merg cu ochii închiși pentru că știu că el e lângă mine. Am simțit siguranța de la tata și apoi la Cătălin", a declarat Andra.

Faptul că tatăl ei a fost managerul și impresarul ei multă vreme a ajutat-o, dar la un moment dat a avut și Andra părerile ei:

"Tata, vreau să facem așa. Am ajuns în momentul în care aveam dispute din astea de păreri. Părerile lui sunt super pertinente. Nu e deplasat, e super avizat, dar modul în care le spunea, pentru colaboratorii mei era… pfoa… iar ne ceartă omul ăsta".

La Românii au Talent, Smiley a dat-o de gol pe jurata de la Românii au talent, după ce a întrebat-o cum l-a ales pe Cătălin Măruță și de ce s-a măritat cu el.

Într-una dintre ediții, Andra l-a complimentat pe un concurent care poartă același nume ca soțul ei, ceea ce l-a amuzat pe Smiley. Întrebată dacă și-a ales partenerul după nume, artista a dat un răspuns surprinzător.

Andra: Are şi nume frumos, "Cătălin"!

Smiley: Păi, ce? Tu ţi-ai ales soţul după nume?!

Andra: Eiii, mi-am ales… Dar ce? Tu ţi-ai ales-o după nume pe Pistol? Pe Gina Pistol… Cum să zici aşa ceva?! Nu… Dar pentru că îl iubesc, iubesc tot ce înseamnă omul ăla…numele, tot".