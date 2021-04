Raed Arafat: Cronologia evenimentelor de la Babeș. Eu atunci am aflat

În cadrul conferinței de presă de luni seară, Raed Arafat a declarat că „în jurul orei 16:25, dacă asta este informația corectă pe care am primit-o, ar fi crescut presiunea brusc, peste șase bari.”, precizând că „asta explică clar urgența apărută”.

„Eu am aflat după orele 17:00. S-a ținut legătura și de către mine și de către domnul doctor Călin Alexandru cu managerul spitalului. Colegii de la SMURD au trimis echipe de sprijin și ulterior, am intrat în legătură și cu domnul ministru Voiculescu. Am avut discuții cu el pe parcurs și bineînțeles, s-a intervenit pentru primirea bolnavilor în alte părți.”, a afirmat Raed Arafat.

Șeful DSU a explicat că a fost vorba despre „o creștere bruscă a presiunii de oxigen în TIR, care a făcut ca aparatele să intre în sistem de auto-protecție și să se oprească, făcând presiunea să crească peste șase bari.”.