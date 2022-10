Radu Vâlcan a plecat de acasă. Adela Popescu: Sunt multe de spus/ Replici pe Instagram: Puteai măcar în privat

Postând o fotografie ideală de familie, în care-l ține în brațe pe soțul său, Radu Vâlcan, Adela Popescu dezvăluie că acesta pleacă în Grecia pentru un vis: să învețe să fie la cârmă, la propriu. Împreună cu frații Adelei, Radu va învăța să fie independent pe valurile mării, căci, spune Adela, nu e niciodată prea târziu să-ți îndeplinești în vis. Și, după cum frumos mai scrie vedeta, un suflet fericit e combustibil pentru toți cei din jur. Practic, Adela Popescu le descrie celor care o urmăresc o rețetă a fericirii și, de ce nu, secretul din spatele familiei ideale.

”Niciodată nu e prea târziu să-ți îndeplinești un vis”

”Poză din față casei înainte să plece spre aeroport. Soțul, împreună cu frații mei, au luat avionul spre Atena să învețe să conducă bărci. Sunt multe de spus despre această idee. De exemplu, de unde până unde? Deci, sunt multe de spus, dar ce mi se pare mie esențial este că niciodată nu e prea târziu să-ți îndeplinești un vis. Indiferent cât de inutil îți poate părea, mai ales acum, în economia vieții de familie în care, de regulă, totul se calculează după eficientă. Ce nu realizăm noi mai devreme este că un suflețel hrănit, mulțumit și fericit reușește să devină combustibil pentru toți din jur. Așa că eu sunt pentru. Doar că nu mai știu ce visuri am. Voi mai știți? Ce vis nu aveți timp și curaj să va îndepliniți?” a scris Adela Popescu, pe Instagram, acolo unde a dat startul multor reacții:

- ”Am vrut sa pictez, am avut ocazia sa învăț alături de soacra mea, care era pictoriță, dar nu a fost să fie… și vreau să o fac la pensie”

- ”Soțul meu visează să învețe să cânte la saxofon”

- ”Visul meu este să învăț să înot”

- ”Visul meu este ca lumea din jur să-și de-a seama că am și eu visuri și să mă ajute să le îndeplinesc!”

- ”Ce bine ai zis. Chiar că nici eu nu mai știu care îmi sunt visurile, plăcerile. Și dacă am unele, îmi este prea teamă să mi le exprim pentru că am impresia că sunt nerealizabile acum… Lucrez cu mine ca să am mai multă încredere că încă mai pot”.

Între timp, și Adela Popescu își continuă visul în televiziune și nu ezită să le arate fanilor săi cum arată o zi normală din viața ei... chiar și fără Radu.

Replici pe Instagram: Puteai măcar în privat

Ajuns deja pe barcă, Radu Vâlcan a scris pe Instagram: ”În viață sunt momente când îți vine să te întorci acasă. Eu mai stau”. Mesajul lui Radu a primit imediat replică de la Adela: ”În viață, sunt momente când o să vrei să te mai duci… și sigur n-o să se mai poată”. ”Iubire, puteai măcar în privat” i-a răspuns soțul său.

Adesea, cei doi își transmit mesaje frumoase pe rețelele sociale și nu doar că par mai îndrăgostiți decât la început, dar par și mai tineri și mai frumoși împreună: ”Acum 12 ani am plecat împreună. Acum, la 12:00, suntem în aeroport. Nu știu ce vreau să zic, dar te iubesc. Atât” îi scria Radu Vâlcan soției sale, în urmă cu doar o săptămână, când și-au sărbătorit iubirea, iar mesajele despre cât de minunați sunt au curs în rafală.

