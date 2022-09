Lovitură pentru economia privată din România. CONCORDIA și mai multe industrii acuză pierderi masive

Guvernul tocmai a anunțat adoptarea unei noi Ordonanțe de urgență privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale. Fără minimă consultare. Declarația Concordia, prin vocea lui Radu Burnete, director executiv:

"Este incredibil că avem din nou Ordonanțe de Urgență adoptate fără să le vadă nimeni, fără o minimă consultare publică sau un aviz al Consiliului Economic și Social.

Suntem la a 3-a încercare de a găsi o rezolvare pentru o problemă care privește pe toată lumea. Cele două încercări de până acum de a găsi un cadru adecvat au lăsat mult de dorit.

Guvernul și Parlamentul sunt suverane și trebuie să ia decizii în interesul tuturor cetățenilor.

O Ordonanță de Urgență despre care nu știa nimeni cu 2-3 zile înainte nu are cum să fie in interesul tuturor, atâta timp când nimeni nu a fost consultat. O Ordonanță de urgență despre care află toată lumea din presă cu puțin timp înaintea adoptării nu respectă nici legea, nici interesul public.

Concordia a cerut mereu un lucru simplu: să discutăm, să înțelegem, să existe transparență și să avem ocazia, noi sau membrii noștri, să ne spunem opinia, în calitate de parteneri de dialog social.Toată lumea încearcă să înțeleagă ce s-a decis. Nu știm decât frânturi și nu avem nicio analiză. Ce e clar e că singurii responsabili, în cazul în care efectele vor fi dezastruoase, sunt cei care au trecut în acest fel un document crucial pentru toți cetățenii României.

Colegii mei din industrie sunt de abia la prima lectură. Știu că nu folosim capacitatea noastră colectivă de a găsi soluții rezonabile unor probleme extraordinare.

Faptul că nu există o discuție și atunci când ea există nu ascultă nimeni, crește considerabil riscul ca la iarnă să avem probleme grave și ceva din ceea ce este încropit în grabă să se prăbușească și odată cu el siguranța tuturor. Atunci va exista dorința dialogului, dar e posibil să fie prea târziu și cu niște costuri prea mari. Pentru toți.", a transmis Radu Burnete.

Proiectul de OUG a fost publicat cu doar câteva minute înainte de adoptare. Nu a existat o dezbatere publică. OUG-ul publicat pe 1 Septembrie intră în vigoare tot din 1 Septembrie.

E o palma data industriilor vitale pentru populație, dar și pentru economia României, precum industria de telecomunicatii, care folosește energie pentru "a tine in viata" echipamentele care permit romanilor sa foloseasca internetul si telefonia mobila. "Ajutorul" oferit de Guvern inseamna costuri suplimentare de peste 400 de milioane de euro doar pentru industria de telecomunicatii, spun surse din piață.

Experții susțin că în cele mai multe regiuni din Romania, industria de telecomunicatii nu poate apela la surse verzi de energie pentru ca echipamentele sunt in zone izolate, greu accesibile, unde este nevoie de surse de curent fără oscilații.

Inclusiv Confederația Patronală Concordia, care reunește peste 2.000 de firme, critică faptul că Guvernul a adoptat un OUG care crește considerabil riscul ca la iarnă să avem probleme grave și cu costuri prea mari.

De exemplu, costuri suplimentare de peste 400 de milioane de euro apărute pentru industria de telecomunicații sunt un antiexemplu de business și un semnal de alarmă, o dovadă că nicio companie private nu poate să respecte un plan de business pentru că nu există coerență legislativă, nu există predictibilitate și nici dialog cu industriile vitale. Surse din piață spun că cei 400 de milioane euro erau prevazuti pentru investitii in echipamente noi, extinderea semnalului si internetului de mare viteza in zonele rurale.

Într-o conferință de presă de joi seara, Virgil Popescu, ministrul Energiei, a venit cu detalii privitoare la modificarea ordonenței de urgență 27:

„În această seară am aprobat modificările la ordonanţa 27. Aş vrea să vi le prezint dumneavoastră aici, practic se extinde perioada de aplicabilitate a ordonanţei 27, de la 1 septembrie anul acesta, deci practic, de astăzi, până în data de 31 august a anului viitor. Ăsta este primul, prima schimbare, practic schema acolo în per ansamblu, practic, schema de plafonare şi de protecţie a populaţiei şi a mediului economic se extinde de la 1 aprilie 2022 la 31 august 2023, prima modificare a ordonanţei 27.

Plafoanele de consum pentru populaţie rămân aceleaşi, între zero şi 100 de kilowaţi oră consum. Preţul este de 68 de bani pe kilowatt, practic acest tarif pentru populaţia care consumă foarte puţin kilowaţi. Între zero şi 300 de kilowaţi, aici este o uşoară schimbare. Între zero şi 300 de kilowaţi, acelaşi plafon, în interiorul aceluiaşi plafon practic încercăm să stimulăm populaţia să facă o economie.

Practic, preţul de 80 de bani se aplică pentru primii 255 de kilowaţi din acest plafon, diferenţa între 255 şi 300 la preţul din contract. Pentru mediul economic, pentru instituţiile publice rămâne un leu pe kilowatt, spitalele, fie că sunt publice, fie că sunt private, educaţia, fie că este publică, fie că este privată, furnizorii de servicii sociale, fie că sunt publici, fie că sunt privaţi, un leu pe kilowatt pentru întreaga cantitate de energie electrică consumată. Ceilalţi, IMM-urile, industriile alimentare, celelalte instituţii publice, 85% din cantitatea consumată, tocmai pentru a încerca să îi stimulăm şi să economisească mai multă energie electrică“, a precizat ministrul Energiei (citește continuarea AICI).

