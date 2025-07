„Pușcărie Înainte”, noua doctrină anti-putinism propusă de Ciuvică. Diana Tache: Trebuie început de la instituțiile statului

Emisiunea „Miercurea Neagră” a revenit cu un nou episod, pe fondul noilor măsuri fiscale care agită din ce în ce mai mult societatea românească. Într-un moment în care Guvernul anunță tăieri și creșteri de taxe, Diana Tache i-a provocat la o discuție pe Mugur Ciuvică și Bogdan Chirieac. Aceasta și-a exprimat revolta față de președintele Nicușor Dan, care, deși a fost votat masiv din pricina mai multor motive sociale și politice, adesea asociate cu pericolul extremist, rămâne în continuare un președinte destul de pasiv.

Discuția a pornit de la faptul că Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, a amintit de susținătorii ”Turul doi înapoi” și a afirmat că "cei care încalcă legea să meargă la pușcărie".

Ciuvică, către susținătorii ”Turul doi înapoi”: Putinismul e ilegal

Ciuvică: “Dacă mai sunt oameni care se gândesc la ‘Turul Doi Înapoi’, trebuie să înțeleagă și că există ‘Pușcărie Înainte’. De ce? Pentru că putinismul există în continuare, putinismul e ilegal, așa că ‘Turul Doi Înapoi’ eventual la pușcărie. Se pot organiza alegeri și în celulă. Eu mi-aș dori ca cei care încalcă legea să meargă la pușcărie”.

Chirieac: “Dar nu aveți justiție să constate chestia asta”.

Ciuvică: “Om vedea dacă avem sau nu avem. Justiția este la fel de proastă ca majoritatea instituțiilor din România, nu zic nu. Dar nu poate să fie chiar atât de proastă încât să nu sancționeze niște chestii flagrante. Să vedem dacă o să sancționeze sau nu.”

Tache: “Ca să-i răspund domnului Ciuvică, dar și dumneavoastră, ca să se poată ajunge la teza domnului Ciuvică cu putinismul la pușcărie, trebuie început, domnule Ciuvică, de la instituțiile statului care ar trebui să-i sancționeze, potrivit legilor în vigoare, pe cei care au încălcat legea. Acum nu știu dacă se pot băga singuri ei la pușcărie, ei, din instituțiile reprezentative. Să se bage mai întâi ei pe ei și după care să poată să respecte legea în continuare. Cred că așa ar trebui să înceapă evaluarea pentru cei ce încalcă legea și cei care ar trebui să o aplice și nu o aplică. Ce să vezi? Sunt practic colegi de convingeri cu cei la care faceți dumneavoastră referință”.

Ciuvică: “Sunt convins că e plin, dar, așa cum s-a dovedit în ultimele șase sau șapte luni, nu e atât de plin încât să nu se poată. Eu aș merge totuși pe mâna noilor aleși, cum ar fi domnul Nicușor Dan în cazul de față”.

Diana Tache: Frica ne-a adus aici

Tache: „Aș vrea să mă întorc un pic la încrederea pe care o are domnul Ciuvică în Nicușor Dan, independentul în care și eu am crezut și cred în continuare. Eu sunt în continuare pe parte de doctrină sănătoasă la cap, ca să zic așa. Încrederea pe care o am și eu în echipa aceasta care a ajuns la comanda țării, și care trebuie să facă ce trebuie să facă, este acolo. Am înțeles, e rău cu deficitul. În regulă, dar totuși, cu tot respectul, asta nu e treaba președintelui. Asta e treaba guvernului și a oamenilor cu care a ales președintele să lucreze. Am așteptări de la președintele meu, că eu nu mă jenez să spun asta, e un om pe care l-am votat, să înțeleagă acum că eu îl ajut acum nu pe bază de simpatii, ci pe bază de frică. Frica cu privire la lucrurile de care s-a tot vorbit, de pericolul extremist.

Frica ne-a adus aici, Doamne-ajută, însă nevoia de a face mai mult decât prevede Constituția, de a încălca Constituția, nu e atât de mare de la votanții domnului Nicușor Dan. Noi cu toții vrem democrație și respectarea drepturilor și libertăților noastre, însă domnul președinte poate să vorbească și să spună mai mult decât farmecul democrației pe care îl indică. Să spună clar ce simt, ce gândesc și ce nevoi au cei 6,3 milioane de oameni care l-au trimis la comanda statului. Nu poate să se opună, din punct de vedere al legilor care ne guvernează, măsurilor halucinante care se tot iau în ultimele săptămâni. Nu are rost să le indicăm, pentru că sunt foarte bine cunoscute, dar președintele poate să vorbească despre ele. Poate să spună ce simt eu, ce simte altul, din ăștia 6,3 milioane de oameni.

Klaus Iohannis mergea peste Viorica Dăncilă în ședințele de guvern și vorbea despre elefanți. Mai ieșea și cu geaca roșie în stradă. Nu avea drept constituțional, dar măcar spunea că nu este bine să se întâmple întru ordinea domniei sale, chiar dacă nu avea puterea în acea situație să rezolve ceva. Faptul că domnul președinte ne vorbește doar despre farmecul democrației, fără a ne indica în clar dacă este în acord cu domnia sa din campanie, atunci când ne promitea că lucrurile acestea se vor regla.... Acum vine și ne spune că fișa postului nu prevede asta. E în regulă, înțelegem, dar să ne spună măcar că el gândește ca noi. Este felul meu de a mă revolta cu privire la deciziile acestea aiuritoare. Mă refer la deciziile Curții Constituționale, Curte pe care am susținut-o în trecut, ale unor numiți care nu sunt în dreptul domniei sale, dar despre care spunea că nu sunt conformi acum două luni de zile. Ce să vezi? Acum instituțiile spun că așa trebuie să fie. Ar trebui să iasă și să spună ‘Parlament, Înalta Curte, poate că nu e bine ce faceți’”, a spus apoi Diana Tache.

CITEȘTE ȘI: Prima ședință CSAT convocată de Nicușor Dan. Bogdan Chirieac, avertisment: Lucrul cel mai important de discutat nu este pe ordinea de zi!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News