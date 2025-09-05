Psihologia Carierei, subiectul săptămânii la DrPsy. Jurnalista Daniela Palade Teodorescu, invitata Ramonei A. Dumitru - VIDEO

Jurnalista si autoarea Daniela Palade Teodorescu vine la DC News TV pentru a discuta cu Ramona A.Dumitru și Ioana Milea despre psihologia carierei.

Jurnalista și autoarea Daniela Palade Teodorescu vine în platoul DC News TV pentru o discuție inspirată despre psihologia carierei.

Alături de Ramona A. Dumitru și psihoterapeutul Ioana Milea, la "Drpsy" vom descoperi cum alegerile profesionale, motivația și echilibrul interior modelează parcursul fiecăruia dintre noi. O altă temă de discuție este și criza mijlocului de carieră. O emisiune realizată după o idee de Radu Leca.

Nu ratați dialogul care poate aduce mai multă claritate și curaj în drumul vostru profesional!

Emisiunea "Drpsy" va fi difuzată sâmbătă, 6 septembrie, ora 12:00, pe:

- site-urile www.dcnews.ro, www.dcnewstv.ro, www.dcmedical.ro

- Youtube DC NEWS, DC MEDICAL

- paginile de Facebook DC NEWS și DC Medical

