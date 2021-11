CPN al PSD a decis, în unanimitate, să-l susţină pe Marcel Ciolacu pentru funcţia de premier

"În urmă cu câteva minute s-a încheiat şedinţa Consiliului Politic Naţional al PSD care a decis, în unanimitate, să-l susţină pe preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, pentru poziţia de premier. Marcel Ciolacu este liderul partidului care a primit cele mai multe mandate din partea românilor la alegerile parlamentare din 2020. De asemenea, PSD a decis ca azi, prin votul din CPN, tot în unanimitate, să acceptăm acest sistem de rotaţie la şefia Guvernului. Sunt cele două voturi care au fost date în unanimitate şi care au constituit agenda Consiliului Politic Naţional al PSD", a anunţat, miercuri, Sorin Grindeanu.

"Noi avem acum un mandat dat de Consiliul Național ca să avem primul-ministru, suntem partidul cu cele mai multe mandate în Parlament, azi am votat ca Marcel Ciolacu să fie premier. Dacă în urma negocierilor iese cu totul altceva, venim în fața partidului și prezentăm rezultatul negocierii respective. Mandatul nostru e să avem premier în prima rotație, iar premierul să fie Marcel Ciolacu acum. (...) Cred că e cazul să se încheie negocierile. Nu există un termen limită pentru negocieri. Dar e vorba de cele mai mari partide din România, de diferențe doctrinare. E normal să existe ciocniri din perspectivă doctrinară, dar în mare parte s-a ajuns la o negociere încheiată pe aproape toate domeniile. Sper ca toate negocierile să se termine cât mai repede, astfel încât să avem un guvern cu drepturi depline săptămâna viitoare", a mai declarat Grindeanu în conferinţa de presă.

Cîţu: Noi am decis ca primul premier să fie de la PNL; mi se pare bizar argumentul lui Ciolacu

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat miercuri că decizia conducerii liberalilor a fost ca rotaţia premierilor să înceapă cu Partidul Naţional Liberal, fără a se stabili un nume, arătând că i se pare bizar argumentul liderului PSD, Marcel Ciolacu, că nu îl vrea pe el premier deoarece a fost demis prin moţiune de cenzură.



"Noi am votat premier PNL. Nu am spus niciun nume. Mai mult de atât ce să flexibilizăm? Am spus foarte clar premier PNL. Vom vedea care o să fie premierul PNL, dar nu s-a supus niciun nume aseară la vot. (...) În BEx-ul de aseară s-a decis ca PNL să fie de acord cu un sistem al premierilor prin rotaţie, cu primul premier de la PNL. Altceva nu s-a decis", a spus Cîţu, la sediul central al partidului.



Potrivit acestuia, liderul PNL Cluj, Emil Boc, a solicitat flexibilizarea mandatului de negociere, Cîţu precizând că nu a înţeles care era scopul. "Noi am spus premier PNL. Aceasta este discuţia", a afirmat Florin Cîţu, citat de Agerpres.

Întrebat dacă flexibilizarea mandatului nu era o variantă de luat în calcul în contextul în care social-democraţii nu sunt de acord cu decizia conducerii PNL prin care preşedintele liberalilor este propunerea de premier, el a răspuns: "PNL are o decizie în Consiliul Naţional să nu facă o guvernare cu PSD şi astăzi facem negocieri cu ei pentru a avea o viitoare guvernare".