Update: Protestatarii din Liban au rupt gardul Ambasadei SUA/ Proteste violente în lumea arabă, după explozia de la spitalul din Fâșia Gaza

Update: Protestatarii din Liban au rupt gardul Amabasadei SUA şi au intrat în curtea acesteia, conform Antena 3 CNN.

5.000 de iordanieni protestează în apropierea ambasadei israeliene din Amman ca răspuns la bombardamentul asupra unui spital din Gaza, cu privire la care Israelul și Hamas își aruncă reciproc vina.

Autoritățile locale spun că numărul protestatarilor ar putea crește, cu toate că forțele de securitate au blocat drumurile care duc spre ambasadă.

Iordania, țară aflată într-un tratat de pace cu statul israelian, a declarat că Israelul "poartă responsabilitatea pentru acest incident grav".

Mii de oameni protestează și în fața ambasadei franceze din Tunis, capitala Tunisiei.

Acești manifestanți s-au adunat din nou pentru a-și exprima furia față de un atac mortal asupra unui spital din orașul Gaza din Palestina, în urma căruia au murit sute de persoane.

Protestatarii acuză atât Franța, cât și Statele Unite, că ar fi "aliatii sioniștilor" în acest război.

