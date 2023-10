Proteste pro-Palestina în Bosnia. ”Genocid, genocid!” - VIDEO

Câteva mii de oameni s-au adunat în centrul orașului Sarajevo, agitând steaguri palestiniene și bosniace și cerând încetarea ofensivei israeliene din Gaza.

Unii au scandat: ”Genocid, genocid”, în timp ce o pancartă mare afișa mesajul "Ieri Srebrenica, azi Gaza," referindu-se la masacrul din 1995 din orașul bosniac, cea mai gravă atrocitate din Europa de la Al Doilea Război Mondial, în care forțele sârbe au ucis aproximativ 8.000 de bărbați și băieți musulmani.

A huge pro-Palestine rally in Bosnia’s capital.



Sarajevans, incl. City Mayor @BenjaminaKaric, demonstrate their solidarity with Palestinians:



“Yesterday SREBRENICA, today GAZA”pic.twitter.com/fLnvsMzIMQ