Propunerea lui Crin Antonescu referitoare la pensiile magistraților, respinsă de Comisia de muncă. Ștefan Pălărie (USR), precizări

Senatorii din comisie au luat act de 'un proiect prost scris', elaborat fără consultarea juriștilor, a precizat la finalul ședinței senatorul USR Ștefan Pălărie, potrivit Agerpres.



'Astăzi a fost convocată o nouă ședință extraordinară pentru plenul Senatului. Luăm act de două ordonanțe de urgență ale Guvernului, emise în ultimele ședințe de Guvern, și de asemenea vom avea pe ordinea de zi respingerea proiectului L102. E vorba despre faimoasa reformă a sistemului de pensii al magistraților, propusă, dacă mai ține minte, acum un număr de luni, de către domnul Crin Antonescu, care se afla la vremea respectivă în plină campanie electorală. Din acest motiv a fost un proiect prost scris, în opinia juriștilor, a fost un proiect în care nu au existat deloc consultări cu magistrații, a fost depus hodoronc-tronc în Parlamentul României și o lege care era viciată atât din punct de vedere conținut, cât și din punct de vedere procedură. Când spun conținut - exista acolo o prevedere în total dispreț față de jurisprudența CCR, care a spus că întotdeauna când modifici un sistem de pensie ai nevoie de predictibilitate', a explicat Ștefan Pălărie.



Potrivit acestuia, 'acea măsură care spunea că la momentul intrării în vigoare a acestui proiect de lege din sistemul de magistratură nu s-ar fi putut ieși la pensie decât direct la 65 de ani, ar fi fost, evident, o catastrofă cu consecințe și impact absolut imposibil de măsurat, dar foarte ușor de respins de către CCR'.



'Pe partea de procedură, să nu uităm că, atunci când a fost dezbătută în prima Cameră această lege, am avut un raport la Comisia tehnică de specialitate luni seară, apoi marți a fost pusă să fie votată la plen, a mai fost dat în timpul ședinței de plen - o altă ședință de comisie a făcut un raport de modificare al raportului -, elemente care nu se fac, evident, nici graba cu care au fost trecute prin comisiile și Camerele Parlamentului, dar nici maniera de a suprapune proceduri de dezbatere. Din acest motiv, din punctul meu de vedere, colegii mei alături de ceilalți colegi au votat astăzi în comisie respingerea acestei legi și probabil în plen vom avea voturile pentru respingerea legii întru totul, lăsând în felul acesta Guvernul să depună proiectul propriu de lege care să facă reforma mult așteptată din pachetul al doilea privitoare la pensiile speciale', a arătat senatorul USR.



Senatul se reunește, miercuri, de la ora 12:00, în plen, în cadrul unei sesiuni extraordinare, pe ordinea de zi figurând informarea cu privire la două proiecte de lege care aprobă ordonanțe de urgență ale Guvernului, dar și dezbaterea și votul asupra propunerii legislative pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

