Prof. Ciurea: De ce are nevoie creierul. Cel mai bun obicei pentru buna funcționare a organismului

„Creierul iubește ieșirea din rutină și are nevoie de oxigen, de liniște, de relaxare”, a precizat Vlad Ciurea pe contul său de Facebook.

„Americanii au inventat prin anii ‘70 „Ziua statului degeaba”. A pornit ca o glumă a unui jurnalist, care voia să semnaleze că moda aceasta de a desemna „o zi pentru orice” devenise deranjantă. Știați, de exemplu, că au o „Zi a picnicului cu ursuleți de pluș”? Sau „Ziua fermoarului”?... Dar iată că „Ziua statului degeaba” a prins! De ce? Pentru că oricine are nevoie să NU FACĂ NIMIC măcar o zi din an. Sigur că pentru asta avem, teoretic, sfârșitul de săptămână... Dar eu personal cunosc multă lume care așteaptă acest sfârșit de săptămână pentru a-și pune în ordine o mulțime de lucruri și nu pentru odihnă. Total greșit! A-ți lua răgaz, a sta în tihnă nu sunt nici vorbe goale, nici răsfăț. Este o obligație pe care o avem față de organismul nostru. Așa cum nu putem forța la nesfârșit o mașină, nici corpul nu-l putem obliga să răspundă non stop la comenzi. În cele din urmă, și centrul de comandă, creierul, are nevoie de pauză”, a transmis Vlad Ciurea.

„Ce înseamnă a-ți lua răgaz? A face lucruri plăcute, odihnitoare: plimbare în natură, conversație plăcută, mers la biserică, la un muzeu, citit o carte, timp petrecut cu nepoți sau cu animăluțul de companie, vizionat o comedie, ascultat muzică, desenat, timp dedicat unui hobby... Activități care ne relaxează, care efectiv ne fac plăcere, care nu ne „țin în priză” și nu ne stresează”, a explicat Vlad Ciurea.

„Odihna este capitală pentru o bună funcționare a noastră pe termen lung. Profitați de zilele libere, de soare, de natură – slavă Domnului, suntem binecuvântați cu o țară superbă!”, a mai transmis Vlad Ciurea pe contul de Facebook.

„Trebuie doar să ne oprim un pic din goana zilnică, să respirăm profund, să zâmbim și să ne împrietenim cu noi înșine”, a mai transmis acesta într-un alt mesaj publicat pe Facebook.

