Prof. Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național I.L. Caragiale, invitată la DC Edu, în prima zi de școală

Prof. Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național Ion Luca Caragiale, din București, vine la DC Edu, emisiune realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan, decan și director al Revistei Tribuna Învățământului.

Emisiunea este transmisă astăzi, 8 septembrie 2025, în prima zi a anului școlar 2025 - 2026, de la ora 20:00, pe DCNews, DCNewsTV și Părinți și Pitici.

Temele de discuție vor fi:

Cum a început anul școlar la Colegiul Național Ion Luca Caragiale

Profesorii și elevii – drepturi și obligați

În vreme de austeritate – Ce se întâmplă cu educația?

Profesorii – exigențele și dificultățile carierei didactice

Calitatea educației – un obiectiv greu de atins

Meditațiile – un sistem de învățământ paralel?

Colaborarea Școală-Familie. Cum este, cum ar trebui să fie ?

Prioritățile educației la un nou început

Acestea, dar și alte subiecte din educație, pot fi urmărite pe cele trei platforme - DCNews, DCNewsTV și Părinți și Pitici, de la ora 20:00.

