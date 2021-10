Bijuteria la care Regina Elisabeta NU renunță NICIODATĂ. Mesajul de pe ea, știut doar de TREI persoane: A fost dorința Prințului Philip

Verigheta Reginei Elisabeta are o inscripție secretă.

În vârstă de 95 de ani, Regina Elisabeta este cunoscută pentru stilul vestimentar rafinat și pentru accesoriile pe care le poartă mereu, fie că e vorba de mănuși, de pălării sau bijuterii.

De-a lungul timpului, Regina a avut numeroase apariții publice, iar cei care o urmăresc constant au observat că are anumite principii pe care le respectă cu sfințenie, indiferent de context.

Ei bine, chiar dacă încearcă să aibă o imagine diferită cu fiecare apariție, există un detaliu la care nu renunță niciodată. Este vorba despre o bijuterie, pe care Regina Elisabeta o poartă pe mână chiar și atunci când are mănuși.

Doar trei persoane sunt cei care știu ce scrie pe verigheta Reginei Marii Britanii

Este vorba despre inelul de logodnă pe care Regina Elisabeta l-a primit de la Prințul Philip, o bijuterie care are o legătură specială cu familia ducelui de Edinburgh, întrucât diamantele au aparținut mamei lui.

Mama prințului Philip, prințesa Alice of Battenberg, ar fi primit o tiară drept cadou de nuntă de la mătușa ei, țarina Alexandra a Rusiei, și de la țarul Nicolae al II-lea. În cele din urmă, bijuteriile Romanov au făcut parte din inelul de logodnă al Reginei atunci când Ducele l-a proiectat special la Londra.

Inelul de logodnă al Reginei are o piatră strălucitoare, estimată la 3 carate și flancată de diamante mai mici. Design-ul bijuteriei este unul discret și trebuia să reflecte perioada când Regatul Unit încă se recupera din cel de-Al Doilea Război Mondial.

Prințul Philip a comandat ca inelul de logodnă să fie făcut la Londra, însă diamantele au o semnificație aparte și aduc un omagiu descendenței familiei sale.

Potrivit apropiaților Casei Regale, bijuteria valorează aproximativ 150.000 de lire sterline.

"Regina nu-și scoate niciodată verigheta"

Pe lânga valoarea materială, inelul are o valoarea sufletească uriașă, dat fiind faptul că Regina Elisabeta și Prințul Philip au avut cel mai lung mariaj din istoria monarhiei britanice.

Mai mult, Ingrid Seward, autoarea cărții "Prince Philip: A Portrait of the Duke of Edinburgh", a dezvăluit că Prințul Philip avea un mesaj secret notat pe verigheta Reginei, un mesaj pe care numai trei persoane l-au văzut. A fost dorința Prințului Philip ca verigheta soției sale să aibă gravat un simbol special. Acest simbol îi va aduce totdeauna aminte de soțul său.

"Prințul Philip nu a fost nevoit să acopere cheltuiala cu verighetele, pentru că oamenii din Țara Galilor au furnizat aurul galez din care e făcut inelul. Regina nu-și scoate niciodată verigheta, iar în interiorul acesteia este gravată o inscripție. Nimeni nu știe care este simbolul/mesajul, în afară de ea, Phillip și cel care a gravat inelul", a scris autoarea Ingrid Seward în cartea sa, potrivit People.com

Nu demult, o persoană apropiată familiei regale a fost încurajată să spună unele dintre secretele monarhului într-o carte. Și da, folosirea alcoolului pentru lustruirea diamantelor este adevărată.

Un truc nepotrivit pentru minori

După cum a dezvăluit Angela Kelly, designer al Palatului Buckingham, reginei Elisabeta a II-a îi place să scalde bijuteriile regale într-un amestec de gin și apă. Kelly dezvăluie că acest truc simplu este foarte util pentru a păstra aspectul bijuteriilor și a da diamantelor o „strălucire în plus” .

Pe lângă trucul de a curăța diamantele, Regina Elisabeta a II-a știe, de asemenea, cum să transforme o haină într-o ținută istorică. De fapt, pentru a face ca noile fuste regale să semene cu cele folosite în Buckingham până în 2004, monarhul a ordonat să fie vopsite cu ceai negru până când au dobândit nuanțele originalelor.

De ce Regina Elisabeta poartă mereu mănuși. Genevieve James îi dezvăluie obsesia: Vă asigur, are mereu rezerva în geantă

Printre preferințele Reginei Elisabeta se numără mănușile și le poartă la fiecare apariție în public. Motivul este unul cât de poate de simplu și neașteptat pentru mulți: îi plac foarte mult.

Genevieve James, femeia care croiește mănuși pentru cele mai mari personalități ale lumii, a dezvăluit că Regina Elisabeta poartă mănuși entru că acesta este stilul ei vestimentar care i se potrivește cel mai vine personalității sale.

În plus, tot Genevieve James a mai spus că un alt motiv pentru care poartă mănușile este acela că îi place să fie mereu curată pe mâini și să le poartă mereu în public, fără excepție și asta pentru că se întâlnește cu mulți oameni și dă mâna cu fiecare.

"Se întâlnește și dă mâna cu o mulțime de oameni. Cred că mănușile îi protejează mâinile. În primul rând le poartă pentru că acesta este stilul ei. Pot să vă asigur că are mereu o pereche în geantă, de rezervă", a spus Genevieve James, pentru hellomagazine.com

Într-un alt interviu, aceasta a spus că Regina Elisabeta este o persoană destul de practică și nu cumpără mănuși mereu, ci le reutilizează, dar abia după ce acestea au fost igienizate corect.

Regina Elisabeta nu poartă niciodată mănuși din materiale sintetice sau din piele. Ea alege mereu ca mănușile ei să fie confecționate din bumbac. Un alt detaliu de care ține mereu cont atunci când le comandă este ca acestea să respecte anumite măsuri, astfel încât să nu i se vadă niciodată mâinile, citează elle.ro.

