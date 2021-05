Harry, atac la Casa Regală. Se compară cu un animal de la Zoo și "The Truman Show": Uite ce i-a făcut mamei mele

În cel mai nou interviu al său, Harry și-a asemănat viața în cadrul Familiei Regale cu viața unui animal într-o cușcă la grădina zoologică.

"Nu vreau să arunc vina pe nimeni. Nu cred că ar trebui să arătăm cu degetul sau să învinuim, dar atunci când vine vorba de creșterea unui copil, dacă eu am suferit o formă de durere și suferință pentru că și ea a fost suferită de tatăl meu sau de părinții mei, atunci eu voi rupe acest ciclu, nu îl voi mai transmite generației următoare", a spus prințul Harry.

În plus, el și-a comparat viața cu filmul "The Truman Show" și a spus că între vârsta de 20 și 30 de ani și-a dat seama că nu își dorește "job-ul" regal, luând în considerare și ce i s-a întâmplat mamei sale, scrie The Guardian.

"Am văzut ce este în spatele cortinei"

"Am văzut ce este în spatele cortinei, știu care este modelul, știu cum funcționează operațiunea și nu vreau să fac parte din ea. E o combinație între The Truman Show și a fi un animal în cușcă la zoo", a spus Harry în interviul acordat lui Dax Shepard, în episodul de joi al podcastului "Armchair Expert".

În filmul mențional de el, întreaga existență a personajului lui Carrey, Truman Burbank, a fost televizată prin intermediul camerelor ascunse și toți oamenii din viața lui erau actori angajați.

Întrebat dacă viața de membru al familiei regale era ca și cum ai trăi într-o cușcă, Harry a răspuns:

"Este ca o slujbă, nu? Zâmbește și suportă. Mergi mai departe cu situatia asta. Aveam 20 de ani și mă gândeam: Nu vreau această slujbă, nu vreau să fiu aici".

Harry nu vrea ca Meghan să aibă soarta Prințesei Diana

Ducele se Sussex a subliniat că nu dorește ca Meghan Markle, fiul lor, Archie, și fetița pe care o așteaptă, să treacă prin ceea ce a trecut mama sa, prințesa Diana, ca membru al familiei regale.

"Nu vreau să fac asta. Uite ce i-a făcut mamei mele, cum mă voi stabili vreodată și voi avea o soție și o familie când știu că se va întâmpla din nou", a mai spus el.

Prinţul Harry s-a mutat în Statele Unite împreună cu soţia şi copilul lor pentru a rupe un "ciclu de suferinţă" în familia sa, după ce şi-a dat seama că tatăl său, prinţul Charles, îl trata "aşa cum a fost el însuşi tratat", a declarat el într-un interviu difuzat joi, relatează AFP, citează Agerpres.

Prinţul Harry a dat asigurări pe podcastul american "Armchair Expert" că nu este supărat pe tatăl său, estimând că acesta din urmă ar fi putut "suferi" pe când era tânăr, însă el a decis să nu comită aceleaşi greşeli cu proprii săi copii.



"Viaţa nu se reia odată cu ruperea ciclului?", a întrebat Harry, în vârstă de 36 de ani, în timpul interviului.



"În calitate de părinte, dacă am experimentat vreo formă de durere sau suferinţă din cauza durerii sau suferinţei pe care tatăl meu sau părinţii mei le-ar fi putut trăi, mă voi asigura că voi rupe ciclul", a insistat el.