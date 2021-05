Prinţesa Diana, dezvăluirile care "vor supăra Palatul Buckingham". Peste ȘASE ore cu adevărul lui Lady Di: A torturat-o / Era îngrozită de Regină

Prințul Philip, acuzat de moartea Prințesei Diana. Scrisorile dintre ei au ieșit la iveală. Criză de nervi înainte de înmormântare: Duceți-vă naibii!

Prințesa Diana a fost unul dintre cei mai iubiți membri ai Casei Regale britanice, iar la 24 de ani de la moartea ei, oamenii din întreaga lume continuă să o iubescă și să-i apere povestea.

Mai mult, informații despre Lady Di continuă să iasă la iveală, atât declarațiile ei, date pe ascuns înainte să moară, dar și declarații ale apropiaților ei sau ale contestatarilor.

Anul acesta se împlinesc și 40 de ani de la nunta cu Prințul Charles, iar pe 1 iulie, Prințesa de Wales ar fi împlinit 60 de ani.

Odată cu despărțirea de Prințul Charles și înainte de tragicul accident de circulație a cărui cauză nu se cunoaște exact nici până azi, Prințesa Diana a făcut mai multe dezvăluiri intime, neștiute de public despre relația cu Familia Regală, cu Prințul Charles sau despre problemele de sănătate. Peste șase ore de înregistrări cu ea, neascultate până acum, au fost date publicității.

Documentarul "Diana: In her Own Words" (n.r. Diana: În propriile ei cuvinte), s-a bucurat de un succes uriaş, însă publicul nu știe că pentru acel material s-au folosit doar o oră din cele peste şase ore de înregistrări cu ea.

Cineastul Tim Jennings a făcut anunțul despre cele peste șase ore de înregistrări cu Prințesa de Wales, înregistrări care nu au fost niciodată ascultate public până acum.

Dezvăluirile ei au fost făcute cu Andrew Morton, cel care a publicat în anul 1992 biografia ei, "Diana: Her True Story" (n.r. "Diana: Povestea ei adevărată").

"Acest material este extrem de valoros şi trebuie exploatat, aşa că ne pregătim să facem ceva spectaculos: un nou documentar pe care îl vom lansa la anul, când se împlinesc 25 de ani de la moartea Prinţesei. Interesul pentru ea va fi revitalizat şi tot la anul va ieşi sezonul 5 din The Crown", a spus Tim Jennings, care va realiza documentarul tot pentru Netflix.

Dezvăluiri halucinante. S-a aruncat pe scări când era însărcinată

Documentarul "Diana: In her Own Words" (n.r. Diana: În propriile ei cuvinte) a fost o producție în care telespectatorii au putut să o audă pe Prințesa Diana, să o asculte și să-i asculte propria variantă despre ceea ce a trăit în mariajul controversat cu Prințul Charles.

În acel moment, a povestit despre momentul în care, din disperare, s-a aruncat pe scări când era însărcinată.

Un alt detaliu pe care l-a povestit a fost cel în care Prințul Charles a torturat-o, spunându-i că şi-ar fi dorit ca Harry să fie fetiţă.

"Documentarul va supăra din nou Palatul Buckingham, ca în 2017. Sunt aproximativ 140 de subiecte despre care Diana vorbește în cele șapte ore", averitzează cineastul Tim Jennings, citează okmagazine.ro.

Prințesa Diana, îngrozită de Regina Elisabeta?

Potrivit biografilor regali, familiaritatea Dianei cu protocolul regal nu a împiedicat-o să fie "destul de îngrozită" de Regină.

Andrew Morton a susținut că relația dintre regină și nora ei a fost politicoasă, dar formală. El a spus că, în primele zile, "Diana a fost pur și simplu îngrozită de soacra ei". Dar, în timp, el susține că Diana ar fi găsit un "aliat puțin probabil" în Regină, potrivit mirror.co. uk