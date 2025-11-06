Primul trailer al controversatului film biografic despre Michael Jackson a fost lansat online

Primul trailer al filmului biografic despre Michael Jackson a fost lansat online, după ce au apărut informații despre o producție cu probleme, transmite The Guardian.

Filmările pentru Michael s-au încheiat în mai 2024, iar lansarea fusese inițial programată pentru aprilie 2025, dată care ulterior a fost amânată pentru luna octombrie. Totuși, a fost necesar să se filmeze din nou în iunie, ceea ce a dus la o nouă amânare, până în aprilie 2026.

Au existat apoi informații conform cărora filmul ar urma să fie împărțit în două părți, însă primul trailer sugerează că va fi lansat ca un singur film.

Proiectul este regizat de Antoine Fuqua, un cineast cunoscut mai ales pentru filme de acțiune și thriller, precum Training Day, The Equalizer și Olympus Has Fallen. Scenariul este semnat de John Logan, scenarist nominalizat la Oscar pentru filme ca Gladiator, The Aviator și Hugo.

Rolul principal va fi interpretat de Jaafar Jackson, nepotul real al cântărețului, iar Colman Domingo, nominalizat la Oscar, îl va juca pe Joe Jackson. Alte roluri sunt interpretate de actori precum Miles Teller, Nia Long și Laura Harrier.

„Viața lui Michael a fost complicată,” a declarat producătorul britanic Graham King despre proiect. „Ca cineast, încerc să umanizez, dar nu să cosmetizez, și să prezint cea mai captivantă și imparțială poveste posibilă într-un singur film, lăsând publicul să decidă ce simte după vizionare. Michael rămâne clar un artist influent și cultural relevant, cu o viață și o moștenire care merită să fie explorate”.

Acuzațiile de agresiune sexuală împotriva lui Jackson au reapărut în documentarul din 2019 al lui Dan Reed, „Leaving Neverland”, care includea interviuri cu doi acuzatori care susțineau că ar fi fost abuzați în copilărie. Reed ar fi citit un draft al scenariului pentru Michael și l-a numit „lipsit de sinceritate”, susținând că acesta denigra ambii acuzați.

„Jackson este văzut doar îngrijindu-se de copii cu cancer, dansând cu o fetiță în scaun cu rotile sau culcând mai mulți băieți, majoritatea nepoți, la petreceri în pijamale”, a spus Reed.

La începutul acestui an, Domingo a vorbit despre familia Jackson și sprijinul lor pentru proiect, la un eveniment din Veneția.

„Ei ne susțin foarte mult filmul”, a spus Domingo despre copiii lui Jackson, Paris și Prince. „Sunt încântat să fiu aici la amfAR împreună cu Paris. Pare că e o modalitate frumoasă de a fi împreună”.

Însă Paris a negat rapid orice implicare pe Instagram, scriind: „Nu spuneți oamenilor că am fost „de ajutor” pe platourile unui film în care n-am avut absolut nicio implicare, lol, e ciudat. Am citit unul dintre primele drafturi ale scenariului și am dat notele mele despre ce mi s-a părut necinstit sau nu mi s-a părut corect, iar când nu au luat în considerare, mi-am văzut de viață. Nu sunt problemele mele, nu e treaba mea. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute”.

Ea a adăugat: „Un motiv important pentru care n-am spus nimic până acum este pentru că știu că mulți dintre voi veți fi mulțumiți de film. O mare parte a filmului satisface un segment foarte specific din fanii tatălui meu care trăiesc încă în fantezie, și ei vor fi fericiți”.

Michael are un buget raportat de 155 milioane de dolari și apare după rezultatele dezamăgitoare de box office ale filmului biografic despre Bruce Springsteen din acest an, care a încasat doar 31 milioane de dolari de la lansarea sa luna trecută.

Michael este programat să fie lansat în cinematografe în aprilie 2026.

Video:

