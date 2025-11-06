€ 5.0845
|
$ 4.4165
|
 
Data actualizării: 20:21 06 Noi 2025 | Data publicării: 20:16 06 Noi 2025

O femeie a născut cinci bebeluşi într-un spital din Berlin / foto în articol
Autor: Elena Aurel

nou nascut copil Sursa foto: https://www.freepik.com/, @prostooleh
 

O femeie din Germania a născut cinci bebeluşi într-un spital din Berlin, informează DPA, citată de Agerpres. 

Spitalul de obstetrică Charité a anunţat joi că cei cinci bebeluşi, trei fete şi doi băieţi, s-au născut la sfârşitul lunii septembrie.

Cei cinci copii şi mama lor se simt bine, iar nou-născuţii au deja acum o greutate de peste două ori mai mare decât cea avută la naştere, au transmis reprezentanţii spitalului într-un comunicat.

"Naşterea unor cvintupleţi reprezintă o raritate medicală", au adăugat ei.

Naşterile de cvintupleţi sunt un eveniment extraordinar chiar şi pentru cei mai experimentaţi medici obstetricieni, precum şi o provocare specială din punct de vedere logistic, a explicat Wolfgang Henrich, directorul spitalului.

O echipă interdisciplinară formată din 25 de medici a asistat la naştere.

Cei cinci bebeluşi s-au născut prin cezariană la sfârşitul celei de-a 28-a săptămâni de sarcină.

"O naştere precum aceasta necesită o echipă perfect coordonată de obstetricieni, anestezişti, neonatologi, moaşe şi asistente specializate în sala de operaţii. Suntem bucuroşi că totul a decurs fără probleme şi că mama şi copiii se simt bine", a adăugat Wolfgang Henrich.

Reprezentanţii Spitalului Charité nu precizat dacă mama bebeluşilor a rămas însărcinată prin inseminare artificială.

"Suntem bucuroşi că putem să îi ţinem pe cei cinci copii ai noştri, sănătoşi şi în siguranţă, în braţele noastre", a adăugat fericita mamă, citată în comunicatul spitalului.

VEZI ȘI: Harababură la Câmpulung: Orașul lui Lasconi a fost invadat de măgăruși / video viral
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

germania
bebelusi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Horoscop 7 noiembrie 2025. Venus intră în Scorpion. Previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 8 minute
Ce înseamnă greutatea ideală și cum se calculează, de fapt. Explicația Mihaelei Bilic
Publicat acum 17 minute
Ultima retrogradare a lui Mercur din 2025. Previziuni pentru fiecare zodie
Publicat acum 44 minute
Ce a găsit un bărbat în timp ce săpa o piscină? S-a îmbogățit peste noapte
Publicat acum 49 minute
Incendiu la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Dorohoi / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 04 Noi 2025
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 04 Noi 2025
S-a terminat cu comportamentele deviante în Delta Dunării. Ștefan Paul Ivanov: Suntem mii de oameni care acționăm
Publicat acum 12 ore si 4 minute
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 05 Noi 2025
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close