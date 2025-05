Primul consilier prezidențial numit de Nicușor Dan: Cine este Radu Burnete

Radu Burnete a scris despre propunerea primită și acceptată, pe Facebook.

”Două lucruri îmi lipsesc în acest moment. Un selfie cu domnul președinte Nicușor Dan și suficient timp ca să răspund la toate mesajele și solicitările pe care le primesc în acest moment. Este adevărat că președintele Nicușor Dan mi-a propus să fiu consilierul său prezidențial pentru probleme economice și sociale și după puținul timp de reflecție pe care l-am avut, am decis să accept.

Fără să fiu pretențios este o onoare să fiu alături de domnul președinte Nicușor Dan și să îmi pun energia în slujba interesului public. Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați felicitat.

Decretul de numire a fost publicat astăzi și intră în vigoare pe 1 iulie. Până atunci voi avea o scurtă perioadă de tranziție de la Concordia la Administrația Prezidențială unde Dragoș Anastasiu rămâne consilier onorific până pe 30 iunie. Cu toate acestea am început deja să-mi sprijin președintele.

La Concordia nu mai sunt implicat în decizii și nici în comunicarea publică a organizației, dar este o chestiune de respect față de colegii mei și munca mea să las o casă în ordine la plecare. Sunt foarte mândru de ceea ce am realizat și de toți colegii mei de care îmi va fi foarte dor.

Nu vreau să fac alte afirmații în acest moment decât că am multă încredere în noul președinte al României și sunt convins că voi fi parte a unei administrații prezidențiale transparente și deschise la dialog și consultare cu societatea.

Până la 1 iulie voi fi mai rezervat în comunicarea publică. Am văzut că s-au scris și lucruri critice la adresa mea. Le sunt recunoscător tuturor celor care au sărit să mă apere și deloc supărat pe cei care au considerat că pot fi desființat din start. Nu vreau să răspund și prefer ca în timp faptele să vorbească pentru mine.

Democrația vine și cu așa ceva la pachet și până la urmă de asta l-am votat pe Nicușor Dan, pentru dreptul oricui de a spune (aproape) orice dorește. Acestea fiind spuse, la treabă. Avem un stat de reformat” a scris Radu Burnete, pe Facebook.

Trebuie să reducem numărul de localități - viziunea lui Radu Burnete pentru România

Radu Burnete, în vârstă de 40 de ani, este absolvent de științe politice la Universitatea din București. Și-a început activitatea ca ziarist economic, plecând apoi la Bruxelles, unde a lucrat pentru o firmă de consultanță, specializată în achiziții și legislație financiară. Odată întors în România, a activat la Consiliul Investitorilor Străini (FIC) și în conducerea Confederației Patronale Concordia, ca director executiv. El are o viziune ”sănătoasă” asupra economiei românești, considerând că administrația fiscală nu mai este tolerabilă: ”ANAF nu are nevoie doar de digitalizare, ANAF are nevoie să fie curăţată de cei care o folosesc în alte scopuri decât cel al colectării taxelor şi impozitelor. Valurile de reforme din ultimii 20 de ani nu s-au prea atins de această instituţie şi i-a venit vremea” nota el, într-o opinie, în 2023. La începutul lui mai 2025, opina că ”fondurile europene sunt cheia economiei României. Vă rog să mă credeți că dacă nu aducem fiecare euro în țară, ne paște recesiunea”. Reducerea numărului de localități și debirocratizarea țării sunt alte două viziuni ale lui Radu Burnete pentru România.

