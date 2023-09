Prima întâlniere oficială a lui Marcel Ciolacu la Bruxelles. Charles Michel, președintele Consiliului European este cel care l-a întâmpinat

Cei doi oficiali s-au întâlnit în jurul orei 10.30, fiind primul dintre momentele importante care se vor desfăşura pe parcursul zilei. Potrivit programului oficial, în jurul orei 12.00 premierul Marcel Ciolacu va avea o întrevedere cu directorul general al SG Recover (Recovery and Resilience Task Force) din cadrul CE, Celine Gauer.



Vineri, Marcel Ciolacu va mai purta discuţii cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen şi cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola.



"România este stabilă politic şi economic, are a doua cea mai mare creştere economică între statele membre ale Uniunii Europene, puternic susţinută de investiţiile străine directe. Vom menţine dinamica economiei româneşti şi încrederea investitorilor prin reformele pe care le facem în domeniile esenţiale. Aceste reforme sunt asumate atât prin Programul de Guvernare, cât şi prin PNRR, ceea ce arată determinarea fermă a Guvernului României de a le implementa cu sprijinul partenerilor europeni şi în beneficiul României şi al românilor", declara premierul Marcel Ciolacu, înainte de sosirea sa la Bruxelles, conform Agerpres.

„Întâlnire minunată cu ambasadorul SUA în Belgia, Michael Adler, ambasadorul SUA în Uniunea Europeană, Mark Gitenstein și ambasadoarea SUA în NATO, Julianne Smith, în Bruxelles aseară. Cu aliați ca aceștia, România poate realiza multe. Contăm pe partenerii noștri americani în abordarea provocărilor noastre și în demonstrarea rolului cheie pe care România îl joacă.” a scris Marcel Ciolacu pe pagina sa de Twitter.

