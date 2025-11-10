€ 5.0854
|
$ 4.3982
|
 
Data actualizării: 12:55 10 Noi 2025 | Data publicării: 12:55 10 Noi 2025

Prim-ministrul Ilie Bolojan îl primește pe omologul său moldovean Alexandru Munteanu la Palatul Victoria
Autor: Alexandra Curtache

ilie-bolojan-conferinta_22764100 Foto: Florin Răvdan
 

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, îl va primi joi, 13 noiembrie, la Palatul Victoria, pe omologul său din Republica Moldova, Alexandru Munteanu, aflat în prima sa vizită oficială în România de la numirea în funcție.

Întrevederea va fi axată pe proiecte și teme de interes comun în contextul actual geostrategic.

Întâlnire dedicată cooperării bilaterale

Întrevederea dintre prim-miniștrii Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu va aborda principalele domenii de cooperare dintre România și Republica Moldova.

În discuții vor fi incluse proiecte strategice, priorități economice și inițiative comune menite să consolideze legăturile bilaterale.

După întâlnire, cei doi oficiali vor susține declarații comune în fața presei.

Prima vizită externă a premierului Munteanu

Vizita la București marchează prima deplasare externă oficială a premierului moldovean de la preluarea mandatului la Chișinău.

Aceasta subliniază importanța relațiilor cu România și intenția de a întări colaborarea între cele două state vecine.

Această vizită vine cu o zi înainte ca Republica Moldova să preia, pe 14 noiembrie, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, organismul decizional al Consiliului Europei, pe care îl va deține pentru următoarele șase luni.

Această poziție oferă Chișinăului o platformă importantă pentru a-și promova prioritățile în plan european și regional.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Sorin Grindeanu a cerut revocarea lui Mihai Barbu de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară
Publicat acum 7 minute
Antrenorul Mirel Rădoi a demisionat de la Universitatea Craiova
Publicat acum 20 minute
Costel Fotea: Am promis, am realizat
Publicat acum 24 minute
Creșterea prețurilor frânează consumul și afectează încrederea în economie. Ce avertisment lansează industria băuturilor răcoritoare
Publicat acum 27 minute
Guvernul bulgar se pregătește să preia rafinăria Lukoil: Măsuri sporite de securitate
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Noi 2025
I-a însoțit Cristina Trăilă pe Mihai Barbu și Fănel Bogos în biroul lui Ilie Bolojan? Precizări de ultimă oră
Publicat pe 08 Noi 2025
Ciutacu: De unde a știut Moșteanu că i se oferă 1 milion de euro dacă a refuzat să se întâlnească cu Isăilă?
Publicat acum 21 ore si 5 minute
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat pe 08 Noi 2025
O nouă catastrofă aviatică, după ce un motor s-a detașat. Cezar Osiceanu: Avionul s-a dovedit un eșec
Publicat acum 23 ore si 4 minute
Tudorel Toader o "taxează" pe Oana Gheorghiu, după mesajul dur la adresa magistraților
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close