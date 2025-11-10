Prim-ministrul Ilie Bolojan îl primește pe omologul său moldovean Alexandru Munteanu la Palatul Victoria

Întrevederea va fi axată pe proiecte și teme de interes comun în contextul actual geostrategic.

Întâlnire dedicată cooperării bilaterale

Întrevederea dintre prim-miniștrii Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu va aborda principalele domenii de cooperare dintre România și Republica Moldova.

În discuții vor fi incluse proiecte strategice, priorități economice și inițiative comune menite să consolideze legăturile bilaterale.

După întâlnire, cei doi oficiali vor susține declarații comune în fața presei.

Prima vizită externă a premierului Munteanu

Vizita la București marchează prima deplasare externă oficială a premierului moldovean de la preluarea mandatului la Chișinău.

Aceasta subliniază importanța relațiilor cu România și intenția de a întări colaborarea între cele două state vecine.

Această vizită vine cu o zi înainte ca Republica Moldova să preia, pe 14 noiembrie, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, organismul decizional al Consiliului Europei, pe care îl va deține pentru următoarele șase luni.

Această poziție oferă Chișinăului o platformă importantă pentru a-și promova prioritățile în plan european și regional.