Preţurile mondiale la alimente au scăzut şi în noiembrie. Excepție fac uleiurile vegetale și zahărul

Preţurile mai scăzute la cereale, carne şi produse lactate au compensat preţurile mai ridicate la uleiurile vegetale şi zahăr, a precizat FAO.

FAO publică lunar propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de preţuri înregistrate la un coş de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne şi zahăr.

În noiembrie, acest indice a scăzut la 135,7 puncte, faţă de valoarea de 135,9 puncte atinsă în octombrie. Chiar dacă a scăzut timp de opt luni la rând, acest indice este cu 0,3% mai mare decât era în noiembrie 2021.

Tot vineri, FAO şi-a înrăutăţit estimările privind producţia mondială de cereale în 2022 până la 2,756 miliarde de tone, de la 2,764 miliarde de tone cât estima anterior.

Noua estimare este cu 2% sub producţia realizată în 2021 şi ar reprezenta cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani, a precizat FAO.

Înrăutăţirea prognozelor privind producţia mondială de cereale reflectă în principal perspectivele mai scăzute referitoare la producţia de porumb a Ucrainei, din cauza efectelor războiului, care a provocat majorarea semnificativă a operaţiunilor post-recoltare, a indicat FAO.

De asemenea, stocurile de cereale pe plan global ar urma să se situeze la 839 milioane de tone până la finalul sezonului 2022/2023, un declin de 1,1 milioane de tone faţă de prognoza precedentă a FAO, fiind cel mai redus nivel din ultimii trei ani.

Pe de altă parte, creșterea prețului la produse alimentare este din ce în ce mai greu de suportat de către români în contextul în care salariile stagnează. Pe acest subiect a intervenit analistul economic Mircea Coșea la postul B1TV.

”Intrăm într-o perioadă în care lucrurile se accentuează într-o direcție extrem de prericuloasă și anume consumul scade. Scade consumul pentru că populația nu mai are bani după concedii, după faptul că nu au crescut veniturile dar au crescut prețurile. În 2-3 săptămâni vom avea o criză de lichiditate, adică populația nu va mai avea bani, nu are cum să aibă pentru că veniturile nu cresc sub nici o formă iar veniturile au tendință de creștere extraordinar de explozivă. Deci lucrurile merg înspre rău”, a declarat Mircea Coșea.

”Seceta este importantă, dar să ne gândim și la greșelile care s-au făcut în economia românească, prin întârzierea sau chiar refuzul luării unor măsuri de producție ca urmare a creșterii costului gazului, care au făcut ca prețul îngrășămintelor să fie foarte scump, iar această scumpire se vede în costul produselor. De ce nu s-a făcut nimic pentru ajutorarea fermierilor în direcția consumului de electricitate și de gaz, având în vedere că producția de legume și fructe a fost bazată în principal pe solarii care trebuie să fie încălzite? Dacă ar fi fost acordată o atenție mai mare fermierilor și producției interne am fi putut avea niște prețuri mai rezonabile”, a mai spus analistul economic Mircea Coșea. Vezi mai mult AICI.

