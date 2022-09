Suntem pe cont propriu în fața scumpirilor. Mircea Coșea: Românii ar trebui să fie din ce în ce mai atenţi la banii pe care îi au

Creșterea prețului la produse alimentare este din ce în ce mai greu de suportat de către români în contextul în care salariile stagnează.

Pe acest subiect a intervenit analistul economic Mircea Coșea la postul B1TV.

”Intrăm într-o perioadă în care lucrurile se accentuează într-o direcție extrem de prericuloasă și anume consumul scade. Scade consumul pentru că populația nu mai are bani după concedii, după faptul că nu au crescut veniturile dar au crescut prețurile. În 2-3 săptămâni vom avea o criză de lichiditate, adică populația nu va mai avea bani, nu are cum să aibă pentru că veniturile nu cresc sub nici o formă iar veniturile au tendință de creștere extraordinar de explozivă. Deci lucrurile merg înspre rău”, a declarat Mircea Coșea.

Cauze?

”Seceta este importantă, dar să ne gândim și la greșelile care s-au făcut în economia românească, prin întârzierea sau chiar refuzul luării unor măsuri de producție ca urmare a creșterii costului gazului, care au făcut ca prețul îngrășămintelor să fie foarte scump, iar această scumpire se vede în costul produselor.

De ce nu s-a făcut nimic pentru ajutorarea fermierilor în direcția consumului de electricitate și de gaz, având în vedere că producția de legume și fructe a fost bazată în principal pe solarii care trebuie să fie încălzite?

Dacă ar fi fost acordată o atenție mai mare fermierilor și producției interne am fi putut avea niște prețuri mai rezonabile. De ce nu am luat măsuri de atâția ani de zile pentru creșterea producției de carne de porc în România? Toate țările s-au descurcat cu așa numita pestă porcină, numai în România această boală a făcut ca să ne distrugem sectorul și să importăm cantități enorme.

De ce s-au făcut niște controale abuzive în sectorul de carne de pui și de ouă, controale pe care Consiliul Concurenței le-a făcut nejustificat pentru ca să se ajungă la scăderea producției.

Nu mai vorbim de producția de lactate care nu a avut nici un sprijin din partea statului român continuând să importe produse pentru producția așa zisului lapte creat, adică lapte care se face din praf de lapte, zer și o mică cantitate de lapte natural”, a fost de părere Mircea Coșea.

Ce ne rămâne de făcut în aceste condiții?

”Deocamdată din partea guvernului nu avem nici o veste bună, avem numai declarații politice care sunt la nivel de promisiuni imposibil de acoperit. Pe de altă parte România trece printr-o perioadă grea din punct de vedere bugetar: plătim foarte mult pentru datoria externă, nu putem să facem compensările pentru gaz... deci nu văd nici în viitor măsuri care să dea populației garanții că lucrurile vor merge bine.

Și atunci revenim la ceea ce se întâmplă în economii de câteva sute de ani: conducerea economiei este preluată de cetățean. Cetățeanul este cel care gestionează veniturile și consumul și tot cea înseamnă comportament în funcție de mediul în care trăiește.

Românii trebui să fie din ce în ce mai atenți cu banii pe care îi au. Vor trebui să facă în așa fel încât să mențină un echilibru pentru cheltuielile pentru alimentație și alte cheltuieli care sunt necesare.

Să nu uităm că trebuie să cheltuim acum cu începerea anului școlar, școala nu e gratuită în România așa cum se spune. Trebuie să avem grijă de cei bolnavi...deci sfatul meu este ca fiecare român în parte să își gestioneze banii și viitor în funcție de propria sa gândire pentru că din partea guvernului nu ne putem aștepta la ajutoare importante”, a concluzionat analistul economic Mircea Coșea.

Acest articol reprezintă o opinie.