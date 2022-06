Preşedintele Radev: Nu există arme nucleare în Bulgaria

"Aceste avioane de vânătoare vin aici în primul rând pentru a desfăşura activităţi de antrenament în comun cu Forţele Aeriene bulgare şi pentru a ajuta la o mai bună poliţie aeriană. Nu se pune problema de arme nucleare", a subliniat şeful statului, potrivit Agerpres.



La 30 mai, Biroul de relaţii publice al Comandamentului aerian aliat a anunţat că avioanele F-35 ale USAF, dislocate la baza aeriană Spangdahlem din Germania, au aterizat la baza aeriană Graf Ignatievo de lângă Plovdiv pentru o misiune cu rază lungă de acţiune în Bulgaria, în sprijinul activităţilor de vigilenţă ale NATO pe flancul estic.



"Desfăşurarea unor operaţiuni de rutină şi exercitarea libertăţii noastre de navigaţie şi de survolare este esenţială pentru capacitatea NATO de a ne consolida apărarea colectivă şi de a asigura securitatea membrilor săi din regiune", se arată în comunicatul de presă din 30 mai.







Potrivit Defence România, Comandamentul Aerian Aliat al NATO a precizat într-un comunicat de presă că avioane F-35 ale Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii (USAF) au zburat împreună cu cele ale Forțelor Aeriene Regale Olandeze (RNLAF), dislocate în Bulgaria, pentru a desfășura misiuni aeriene în regiunea Mării Negre, la 30 mai.

”Avioanele Alianței operează în mod regulat în regiunea Mării Negre pentru a-și perfecționa abilitățile de comunicare și creșterea interoperabilității pentru viitoarele misiuni”, precizeaeză Comandamentul Aerian Aliat al NATO.

Avioanele F-35 ale USAF, dislocate la baza aeriană Spangdahlem din Germania, au efectuat un zbor până în Bulgaria pentru a întări prezenta militară a NATO pe flancul estic.

