Preşedintele Iohannis şi soţia sa, fotografie alături de cuplul prezidenţial american - FOTO

O fotografie cu preşedintele Klaus Iohannis, soţia sa, Carmen, și cuplul prezidenţial american Joe şi Jill Biden a fost publicată joi.



Fotografia de pe contul de Twitter al şefului statului român este însoţită de textul: "Participând la recepţia pentru şefii de stat, găzduită de preşedintele SUA, Joe Biden, şi prima doamnă a SUA, Jill Biden".

Attending the Leaders Reception hosted by the ???????? President Joe Biden @POTUS and the First Lady Jill Biden @FLOTUS, on the occasion of the United Nations General Assembly #UNGA78 pic.twitter.com/N4HFVLfSBY