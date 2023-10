Președintele francez Macron și prim-ministrul olandez Rutte, vizite oficiale în Israel

UPDATE: Preşedintele francez, Emmanuel Macron, va merge marţi la Tel Aviv pentru a se întâlni în special cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a anunţat duminică Palatul Elysée.



Vizita şefului statului francez are loc la peste două săptămâni de la atacurile mortale ale mişcării islamiste palestiniene Hamas asupra teritoriul israelian, care au făcut peste 1.400 de morţi, dintre care 30 de cetăţeni francezi.



În plus, şapte francezi sunt în continuare daţi dispăruţi: o tânără are statut de ostatic, iar "pentru ceilalţi şase există o prezumţie de luare de ostatici, dar fără certitudine", a declarat preşedintele Emmanuel Macron, conform Agerpres.

Știrea inițială: Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul olandez Mark Rutte vor vizita Israel în această săptămână.

Biroul lui Netanyahu a declarat într-un comunicat despre cei doi lideri că "vor sosi luni și marți" și se vor întâlni cu el.

Prim-ministrul olandez Mark Rutte va călători în Israel pentru discuții, luni, cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu și președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a anunțat biroul lui Rutte, conform Reuters.

