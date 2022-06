Președintele care a investit din fonduri publice peste 105,6 milioane de dolari în Bitcoin: Nu te mai uita la grafice și bucură-te de viață

Președintele Nayib Bukele a insistat și a făcut tot posibilul pentru ca El Salvador să devină prima țară din lume care a făcut curs legal pentru Bitcoin alături de dolarul american în septembrie anul trecut, în ciuda criticilor din partea Fondului Monetar Internațional (FMI).

De atunci, administrația sa a investit peste 100 de milioane de dolari din fonduri publice pentru achiziționarea a cel puțin 2.300 de monede Bitcoin.

El Salvador a cheltuit aproximativ 105,6 milioane de dolari în Bitcoin din septembrie anul trecut, plătind în medie aproape 46.000 de dolari pe monedă, potrivit site-ului de urmărire nayibtracker.com citat de Newsweek.

Nayib Bukele, Președintele El Salvador

Potrivit calculelor recente de după prăbușirea pieței Crypto, experții au calculat că valoarea investiției a scăzut cu peste 50%, la momentul de față valorând aproximativ 44,6 milioane de dolari.

În încercarea lui de a calma spiritele nervoase pe fondul acestei investiții din bani publici care s-a dovedit a fi una păguboasă cel puțin în acest moment, Bukele a apelat la Twitter în încercarea de a înlătura îngrijorările legate de scăderea bruscă a valorii Bitcoin, spunând oamenilor că nu numai că investiția lor este ”sigură”, dar că va crește în curând.

”Văd că unii oameni sunt îngrijorați sau îngrijorați de prețul pieței #Bitcoin”, a scris el sâmbătă. "Sfatul meu: nu te mai uita la grafic și bucură-te de viață. Dacă ai investit în #BTC investiția ta este sigură, iar valoarea acesteia va crește enorm după. Răbdarea este cheia."

