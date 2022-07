Premierul Nicolae Ciucă, discurs la Ambasada SUA: Sper că progresele pe care le-am făcut până acum în cooperarea noastră se vor multiplica în anii următori

Good evening! Bună seara!

Mr. Chargé d’Affaires Muniz,

President of the Senate, Alina Gorghiu,

President of the Chamber of Deputies, Marcel Ciolacu,

Ministers,

Your Excellencies,

Ladies and Gentlemen,

Dear friends,

It is a pleasure to have this opportunity to address you as we celebrate the 246th anniversary of the United States of America’s Independence Day. I would like to start by extending my congratulations to you, Mr. Muniz, to your country, and to all Americans on this occasion.

Sărbătorim astăzi 246 de ani de la nașterea unei națiuni care, în timp, i-a inspirat pe mulți alții să-și urmeze calea spre autodeterminare, promovarea și protecția democrației și a drepturilor omului.

Asistăm astăzi, nu departe de granițele noastre, la lupta poporului ucrainean pentru propria libertate și pentru alegerile sale de politică externă și de securitate. Cu toții speram că războaiele în Europa sunt de domeniul trecutului; că am ajuns într-o etapă în care am devenit capabili să ne rezolvăm neînțelegerile pe cale exclusiv pașnică în cadrul forumurilor multinaționale și globale create în acest scop. Dar agresiunea neprovocată, ilegală și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei încearcă din nou să înlocuiască forța legii cu legea forței. Cel mai bun mod de a răspunde unei asemenea provocări este acționând împreună, uniți, ca o singură comunitate euroatlantică de valori și idealuri. România este și va rămâne un susținător ferm al unității transatlantice.

Anul 2022 marchează 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic care a deschis calea pentru aprofundarea cooperării dintre România și Statele Unite. Acest Parteneriat a jucat un rol important pentru aderarea României la NATO în anul 2004. SUA rămân cel mai apropiat aliat militar al nostru, la fel cum NATO rămâne principalul garant al păcii și securității pentru toți membrii săi.

Salut, cu această ocazie specială, decizia SUA de a suplimenta prezența trupelor americane în România cu încă 5.000 de militari, dovadă concretă, oferită la momentul potrivit, privind soliditatea garanțiilor de care România beneficiază în cadrul Parteneriatului nostru Strategic.

Un alt pilon important al parteneriatului nostru este cooperarea economică. Anul trecut, comerțul bilateral a atins un nou maxim istoric. Companii precum Bitdefender și UiPath, ambele fondate în România, și-au pus deja amprenta în SUA și sunt exemple ale potențialului și know-how-lui din România. Sperăm ca și alte companii românești să le urmeze în curând exemplul.

Doamnelor și domnilor,

Guvernul României este profund conștient că dezvoltarea relațiilor comerciale și creșterea investițiilor depind de un cadru legal clar și previzibil. Asigurăm condițiile necesare pentru ca întreprinzătorii să investească în țara noastră.

Faptul că în iunie Consiliul Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică a aprobat Foaia de parcurs pentru aderarea României la această organizație este, în opinia mea, o recunoaștere a progresului deja înregistrat în acest sens. Suntem recunoscători SUA pentru sprijinul constant și avem încredere că procesul de aderare la OCDE va fi accelerat în conformitate cu nivelul de pregătire al României de a deveni membru cu drepturi depline al organizației care prin membrii săi oferă 90 la sută din investițiile străine la nivel global.

Ca parte a angajamentului țării noastre și al Statelor Unite de a coopera pentru consolidarea rezilienței strategice transatlantice, Guvernul României va continua implementarea celor mai importante proiecte comune în domeniul energetic. Acest lucru va permite României nu doar să-și atingă independența energetică – aspect devenit și mai important în contextul geopolitic actual – dar ne va oferi și posibilitatea de a contribui la securitatea energetică regională. Proiectul celor două noi reactoare care urmează a fi construite la Cernavodă oferă oportunități semnificative de integrare a lanțurilor de aprovizionare europene și nord-americane.

Un al doilea proiect important implementat în parteneriat cu SUA se referă la centrala cu reactoare modulare mici (SMR) care urmează să fie instalată la Doicești, lângă Târgoviște. Decizia României de a participa la acest proiect va deschide piața regională pentru SMR și, cu sprijinul SUA, va consolida securitatea energetică la nivel regional și european. Salut, din nou, decizia anunțată de SUA pe 27 iunie privind cooperarea energetică dintre România și Statele Unite ale Americii, prin oferirea a 14 milioane de dolari pentru o nouă etapă a programului de reactoare modulare în România.

Pe lângă aceste două proiecte emblematice, România și SUA și-au intensificat cooperarea și în alte domenii care țin de energia regenerabilă. Cooperarea pe această linie va avea o contribuție importantă la eforturile României de punere în practică a angajamentelor în domeniul combaterii schimbărilor climatice.

Nu în ultimul rând, sunt convins că o mobilitate sporită între România și SUA va contribui în mare măsură la facilitarea relațiilor dintre oameni, cu beneficii clare pentru parteneriatele noastre comerciale și de afaceri. Guvernul României va continua să lucreze împreună cu omologii americani pentru ca aderarea la Programul de scutire de viză, care este un obiectiv comun atât al României, cât și al SUA, să devină posibil cât mai curând.

În concluzie, aș dori să spun că sper că progresele pe care le-am făcut până acum în cooperarea noastră se vor multiplica în anii următori și că Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite va continua să aducă o contribuție pozitivă semnificativă la nivel bilateral, regional și nivel transatlantic.

Happy 4th of July! Happy Independence Day!

