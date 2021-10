Premierul Franţei a anunţat blocarea preţului la gaze

Premierul Franţei, Jean Castex, a anunţat joi seară blocarea preţului la gaze pe parcursul anului 2022 şi acordarea unei indemnizaţii de 100 de euro pentru compensarea efectelor inflaţiei, informează cotidianul Le Monde, scrie Mediafax.



"Am luat măsuri foarte puternice, am limitat creşterile începând din ianuarie, la electricitate a rămas o majorare de 4%, şi restul. Blocarea tarifelor va fi menţinută pe tot parcursul anului 2022", a declarat Jean Castex la postul TF1.



"În cazul inflaţiei, am luat o decizie care se vrea a fi cea mai justă, cea mai eficientă în această situaţie. Acordăm o indemnizaţie pentru inflaţie în valoare de 100 de euro, care le va fi oferită francezilor care câştigă mai puţin de 2.000 de euro pe lună. Oamenii lucrează, au nevoie de maşină pentru a merge la lucru, dar vor beneficia şi pensionarii, şomerii, cei care desfăşoară activităţi independente, cei care fac obiecte de artizanat, agricultorii", a explicat Jean Castex.

Câte persoane vor beneficia de indemnizaţie

Aproximativ 38 de milioane de cetăţeni francezi vor beneficia de această indemnizaţie.



"Relansarea economică există în întreaga lume, dar mai ales în Franţa. Este puternică, iar acest lucru este un caz fericit, cu toate efectele. După o perioadă de criză foarte puternică, chiar dacă există relansare, producţia de bunuri esenţiale încă stagnează, de aceea apar creşteri de preţuri. Aceste majorări, inflaţia, vor fi temporare. Însă nu sunt în măsură să spun cât vor dura. Nu putem obstrucţiona relansarea economică, trebuie să utilizăm toate mijloacele pentru a face durabilă relansarea. De aceea, trebuie să avem o reacţie excepţională în această situaţie excepţională. Nu este vorba doar de preţurile la carburanţi, este vorba de inflaţie în general", a argumentat premierul Franţei.

Compania poloneză PGNiG avertizează că Nord Stream 2 va spori riscurile privind aprovizionarea cu gaze a UE

Gazoductul Nord Stream 2 va creşte ameninţările la adresa securităţii livrărilor de gaze către Uniunea Europeană, susţine compania poloneză de gaze PGNiG, în notificarea care face parte din procedura de certificare pentru operatorul conductei, transmite Reuters, scrie Agerpres.



Analiştii estimează că gazoductul Nord Stream 2, un proiect gestionat de un consorţiu condus de grupul rus Gazprom, ar urma să obţină autorizaţia necesară din partea Autorităţii de reglementare din Germania pentru a putea să înceapă vânzările comerciale de gaze naturale, chiar dacă întregul proces de aprobare ar putea să se întindă pe mai multe luni.



Polonia, care a luat măsuri pentru a-şi reduce dependenţa de gazele ruseşti, şi-a exprimat în mod repetat obiecţiile faţă de Nord Stream 2, avertizând că va întări şi mai mult poziţia dominantă a Gazprom în Europa.