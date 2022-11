Premierul Ciucă l-a felicitat pe Benjamin Netanyahu pentru câştigarea alegerilor legislative din Israel

'Convorbire telefonică excelentă cu preşedintele Likud, Netanyahu. L-am felicitat pentru că a câştigat alegerile în Israel. Aştept cu nerăbdare să consolidăm Parteneriatul strategic între România şi Israel', a scris Ciucă, vineri, pe Facebook.

Benjamin Netanyahu şi aliaţii săi de dreapta au obţinut majoritatea locurilor în Parlamentul israelian la alegerile legislative desfăşurate pe 1 noiembrie, a anunţat, joi, Comisia Electorală israeliană.

Vezi și - Liniile roșii ale Israelului față de Iran, după revenirea lui Netanyahu. Hartmann: Riscă să fie martelat bucată cu bucată! Ne aflăm în perioada de precădere a șahului

Analistul de politică externă H. D. Hartmann a explicat care va fi relația Iranului cu Israelul, după ce puterea de la Ierusalim a fost recâștigată de Banjamin Netanyahu.

H. D. Hartmann, analist de politică externă, a fost întrebat de jurnalistul Tudor Curtifan, în carul emisiunii Geostrategica de la DC News, care va fi poziția Iranului vis-a-vis de Israel, după ce Benjamin Netanyahu a recâștigat puterea la Ierusalim:

„Iranul, în primul rând, va avea un dialog de tip nuclear“, a spus H. D. Hartmann.

„Credeți că va trece Iranul o anumită linie roșie?“, a insistat jurnalistul Tudor Curtifan.

„Nu! Iranul, dacă îndrăznește să treacă de linia roșie în Siria, nu să se apropie de granița israeliană, care să pună în pericol liniile roșii strategice ale Ierusalimului, va fi bucată cu bucată, provincie cu provincie martelat. Israelul, cu securitatea sa statală și civilizațională, nu se joacă. Vorbim de lupta între două civilizații.

Eu nu știu ce înțelegeri au iranienii cu rușii, dar oricum Iranul este izolat pe toate părțile. Ei au bomba atomică dar nu au ser fiziologic în spitale și o tânără este ucisă de niște fundamentaliști. De două luni, au sute de mii de oameni pe străzi. Să nu ne gândim că asta dovedește o putere a statului fundamentalist din Iran. Părerea mea este că ne aflăm în perioada de precădere a șahului. Statul religios iranian și-a cam utilizat resursele de supraviețuire, chiar dacă are bomba atomică“, a spus, la Geostrategica, H. D. Hartmann.

Iranul, situație mai dificilă decât Coreea de Nord

Tudor Curtifan a insistat cu o întrebare privitoare la căutarea de către Iran a unui conflict extern tocmai pentru a diminua problemele pe care le întâmpină n interior, prin protestele în masă care au loc de două luni:

„O putere internă care nu mai are resurse de supraviețuire va încerca să supraviețuiască prin orice metodă. Bomba atomică nu e făcută pentru poporul iranian, ci pentru a sprijini politica fundamentalistă din Iran. Ei au preluat exact politica pe care a avut-o clanul Kim în Coreea de Nord, dar Iranul nu va reuși să ajungă la o dinastie pentru că nu are China în spate. China are destulă putere să nu-i permită lui Kim junior nebuniile pe care le visează. Iranul nu are așa ceva și nu mai are nici resurse de supraviețuire. Vor încerca să creeze un conflict militar extern, care în intern să creeze o mobilizare pentru apărarea Iranului“, a mai spus H. D. Hartmann la DC News. Vezi video aici!

