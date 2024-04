Premierul Ciolacu le-a promis biserică românilor din Emirate. Ce ne-a declarat apoi singurul preot român de aici, Cristian Trușcan. De ce se fac slujbe joi în Dubai, nu duminica

”În Abu Dhabi venim săptămânal, slujbele le desfășurăm în Dubai, în fiecare joi seara, iar sâmbătă dimineața facem liturghie, de la ora 09:30, iar când sunt sărbători, în timpul săptămânii, în celelalte zile, de asemenea, facem slujbe și în funcție de disponibilitatea pe care ne-o oferă biserica în care slujim, pe care o închiriem, nu ne aparține. Biserica aparține Patriarhiei Antiohiei, iar ei își desfășoară slujbele în limba arabă. De asemenea, mai sunt și alte comunități care folosesc biserica, greci și sârbi. Motivul pentru care nu putem face slujbe duminica este că, fiind ortodoxă, fac ei slujbele lor. De la începutul lui 2024, în fiecare lună, vin aici, în Abu Dhabi, și facem Sfânta Liturghie, într-o biserică ce aparține tot antiohienilor, de la 09.30, iar în ultima duminică din lună merg în Emiratul Sharjah, unde fac Sfânta Liturghie în biserica rusească. Deci săvârșim în fiecare duminică, doar că în Abu Dhabi și în Sharjah. În rest, în timpul săptămânii, toate slujbele le săvârșim în Dubai” ne-a spus preotul român din Dubai, Alexandru Cristian Trușcan.

Timp de 15 ani, au fost delegații în Emirate, de Paști și Crăciun

Acesta este preot în Dubai din septembrie 2021, pentru comunitatea de români. În vara lui 2021, s-a înființat parohia și de atunci are activitatea săptămânală în toate emiratele. Anterior, ”se desfășurau în fiecare an slujbe de Paști și de Crăciun. Era trimis un părinte delegat de Patriarhie pentru oficierea slujbelor pentru aceste mari sărbători”. Vreme de 15 ani, au fost delegați preoți, în acest sens, în Emiratele Arabe Unite. ”În 2021, din dorința comunității de a se înființa o parohie, s-a făcut un comitet de inițiativă prin care s-au adunat semnături și s-a solicitat Preafericitului Părinte Patriarh Daniel înființarea unei parohii și trimiterea unui preot român pentru săvârșirea tuturor serviciilor religioase și astfel am fost delegat” ne-a spus părintele Alexandru Cristian Trușcan.

Înainte, mai fusese în Dubai, însoțindu-l pe părintele delegat, ca și cântăreț bisericesc, timp de trei ani. De altfel, este preot din 2021, când a fost trimis în Dubai: ”Am fost hirotonit preot pe seama parohiei nou-înființate din Dubai”.

Părintele Alexandru Cristian Trușcan s-a născut în București. După absolvirea Seminarului Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul din București, a urmat cursurile de licență și master ale Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, în cadrul programului de studii Comunicare și comuniune eclesială în spațiul ortodox, arată site-ul bisericii din Dubai. Părintele este căsătorit și are un copil. Anterior, nu a fost numai cântăreț bisericesc, așa cum modest afirmă, ci, în perioada 2008-2021, a fost dirijorul grupului coral de la parohia Sfântul Mina-Vergu din București, participând la numeroase competiții muzicale și înregistrări audio de cântări liturgice, mai arată sursa citată.

După ce a promovat examenul de capacitate preoțească cu media 9,57, a fost desemnat de către Preafericitul Părinte Patriarh și hirotonit preot pentru a fi parohul nou înființatei parohii a românilor din Emirate.

Promisiunea premierului în fața românilor din Emirate

Amintim că în Abu Dhabi, premierul Marcel Ciolacu a vorbit, în fața românilor de acolo, despre construirea unei bisericii ortodoxe - române în Emirate, spunând că este o prioritate: ”Am avut o discuție și cu Patriarhul și o să ne implicăm împreună pentru a avea o biserică ortodoxă construită de această dată de la zero. Rămâne să avem discuții cu autoritățile în ceea ce privește terenul și este o prioritate pentru secretariat, pentru culte în acest moment, pentru Guvernul României”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News