Premierul Bolojan cere revocarea directorului Eximbank, după scandalul care implică vila RA-APPS și chirii de lux

Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat marți, într-o intervenție la Digi24, că a solicitat Ministerului de Finanțe să demareze procedurile pentru demiterea directorului Eximbank, Traian Halalai. Măsura vine ca urmare a unei situații pe care premierul a calificat-o drept revoltătoare: banca de stat plătește o chirie exorbitantă, de trei ori mai mare decât valoarea pieței, pentru o clădire închiriată printr-un intermediar de la RA-APPS.

Imobilul în cauză, aflat în proprietatea Regiei Autonome pentru Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), a fost închiriat mai întâi unui operator privat, care ulterior a subînchiriat spațiul către Eximbank, contra unei sume lunare considerabile. Bolojan a precizat că a fost profund deranjat de această situație și că va sesiza și Parchetul.

"Pur și simplu m-a revoltat. Dacă instituțiile ar fi funcționat, nu am fi avut aceste cazuri scandaloase"

„Am cerut ministerului de finanțe să înceapă procedura de înlocuire din funcție a directorului Eximbank. În aceste zile va pleca sesizarea la Parchet”, a declarat premierul.

El a subliniat că astfel de situații nu ar trebui să fie posibile într-un stat în care instituțiile funcționează eficient și corect. „Dacă instituțiile ar fi funcționat, nu am fi avut aceste cazuri scandaloase. Eu când am văzut că EXIMBANK plătește chirie de 3 ori mai mare, că dă în chirie prin intermediar, pur și simplu m-a revoltat”, a explicat Bolojan.

Premierul a sugerat că și RA-APPS are o responsabilitate directă, pentru că nu a intervenit într-o situație care, în opinia sa, ar fi fost evidentă: „Nu am apucat de 10 zile să mă ocup de RA-APPS, dar dacă nu au văzut acest lucru care se vede din avion, probabil au și alte probleme.”

Bolojan a reamintit că, în perioada în care coordona direct RA-APPS ca secretar general al Guvernului, a încetat practica atribuirii spațiilor către „prieteni” și a prioritizat alocarea acestora către instituții publice fără sedii. „Cât am fost secretar și am avut în subordine directă RA-APPS nu le-am mai permis să dea spații la prieteni. Am dat aceste spații la instituții care nu au sedii și am făcut ordine în acea perioadă la RA-APPS.”

Premierul a încheiat cu o observație generală privind cultura instituțională din administrația românească: „NU se va putea schimba o abordare doar cu o persoană. Trebuie miniștrii, oameni pe post să nu mai tolereze astfel de lucruri.”

Scandalul, izbucnit la final de iunie

Incidentul a ieșit la iveală pe 27 iunie, când Bolojan a vorbit pentru prima dată public despre cazul unei clădiri din patrimoniul RA-APPS, închiriate de un privat, care apoi a subînchiriat spațiul către Eximbank pentru „câteva zeci de mii de euro lunar”. Premierul a catalogat situația drept o „nesimțire mare”.

La momentul izbucnirii scandalului, șeful Eximbank, Traian Halalai, se afla în vacanță la Saint Tropez.

Ulterior, Ilie Bolojan a declarat că toate documentele legate de tranzacția imobiliară urmează să fie înaintate procurorilor, iar ancheta privind legalitatea și oportunitatea contractului urmează să clarifice responsabilitățile.

