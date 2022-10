Prefectura Capitalei a lansat campania “Plantează pentru București”. Toni Greblă: Încurajez primăriile să desfășoare acțiuni ample de plantare  

Campania “Plantează pentru București” a fost lansată printr-o acțiune simbolică de sădire de cireși japonezi, care își propune să contribuie la înfrumusețarea Capitalei și la mobilizarea tuturor cetățenilor preocupați de protejarea mediului înconjurător și de dezvoltarea durabilă a orașului.

În cadrul evenimentului “Plantează pentru București. Cireșii japonezi, un pariu pentru înfrumusețarea Capitalei”, pe esplanada din fața Pieței Presei Libere au fost plantați puieți din soiul Kanzan.

Acesta este prima acțiune dintr-o serie de manifestări desfășurate de Prefectura Municipiului București în efortul de antrenare a tuturor entităților interesate (primării, autorități publice, organizații nonguvernamentale, societăți comerciale, cetățeni) la organizarea, participarea sau sprijinirea de activități ce pot contribui la transformarea Capitalei într-un oraș mai verde.

“Îmi doresc ca frumusețea și simbolistica unică a cireșilor japonezi să îi sensibilizeze pe iubitorii de natură și să îi mobilizeze, astfel încât, în această toamnă și primăvara viitoare, să se alăture campaniei ‘Plantează pentru București’. Încurajez și primăriile și alte autorități publice locale să desfășoare, în parteneriat cu mediul privat și cu organizațiile nonguvernamentale, acțiuni ample de plantare de arbori și arbuști, care vor contribui la îmbunătățirea calității aerului în Capitală și la transformarea sa într-un oraș mai frumos, mai prietenos și mai curat. Este responsabilitatea noastră, a tuturor, să avem grijă de mediul înconjurător și de viitorul orașului în care trăim”, a declarat prefectul Toni Greblă.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul a numeroase autorități publice locale, precum Direcția Silvică, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Municipiului București, Garda Forestieră, Agenția pentru Protecția Mediului, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Inspectoratul Școlar, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Direcția Regională Vamală București, dar și al Asociației Organizatorilor de Sloturi – Romslot și al Asociației pentru Dreptul Urbanismului.

Vezi si:

Polițiștii cer prefectului Greblă verificarea noului sistem de parcări din Capitală. Ciocan: ”Contradicție! Încep chiar din intersecție”. Pentru câte străzi ar fi cerut aviz

Cms. Christian Ciocan, purtătorul de cuvânt al Federaţiei Sindicatelor Democratice din Poliţia Română, a anunţat că FSDPR îi cere prefectului Toni Greblă să verifice legalitatea noului regulament de parcare din Capitală.

"Întrucât ieri am solicitat public primarului general ca în numele Primăriei şi Consiliului Local să aibă un punct de vedere privind starea de fapt (n.r. a noilor parcări din Bucureşti) şi nu s-a produs, Federaţia a luat decizia de a-i solicita public prefectului Bucureştiului să analizeze aceste lucruri din punct de vedere al legalităţii. Când ne referim la legalitate, spunem toate actele incidente, toate actele normative, atât OUG 195, hotărâri ale ÎCCJ, printre care şi cea din 2017 conform căreia agenţii de Poliţie Locală nu pot sancţiona conducătorii auto dacă nu sunt la maşină, vizavi de HCL care nu are puterea unei ordonanţe de urgenţă.

Am luat legătura cu colegii noştri de la biroul Sistematizări din Poliţia Rutieră. Primăria Generală a solicitat aviz pentru un număr de 100 şi ceva de străzi, aproximativ 150, nu am cifra exactă, şi urmează să vină cu alte solicitări. În atare condiţii, am cerut atenţie pentru ca legea în domeniu să fie respectată. Federaţia îi solicită public prefectului Toni Greblă să analizeze urgent aceste lucruri, pentru că nu se poate ţine cont doar de un act normativ şi să nu îl includem în ceea ce înseamnă celelalte acte normative emise în România până acum", a precizat cms. Christian Ciocan pentru DC NEWS. Citește mai multe AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News