Prăpăd și la Brașov, joi. Vremea rea a făcut ravagii și apa a inundat locuințele: Nu s-a mai întâmplat așa ceva / video

CITEȘTE ȘI - VÂNT PUTERNIC! Cod ROȘU de vreme severă în București: Mai mulți copaci au căzut peste blocuri și tramvaie / update

Joi după-amiază, la Brașovi a fost inundate beciurile blocurilor, iar canalizările nu au mai făcut față. Până la acest moment există peste 70 de solicitări către compania Apa pentru intervenția vidanjelor.

Potrivit ISU Brașov, ca urmare a precipitațiilor abundente, apa a ajuns deja la 30-40 de centimetri și subsolurile blocurilor și în beciuri.

Echipajele de intervenție acționează în prezent pentru evacuarea apei în următoarele locații:

• Strada Toporașului – demisol inundat;

• Strada Pârâului – intervenție pentru evacuarea apei dintr-un beci;

• Strada Carpaților – intervenție pentru evacuarea apei dintr-un beci;

• Strada Mihail Kogalniceanu – subsolul unui restaurant a fost inundat;

• Strada Lânii – beciul unei locuințe a fost afectat de apă;

• Spitalul Județean Brașov – subsolul unității a fost inundat.



Misiunile sunt în dinamică, iar echipele ISU intervin prompt pentru limitarea pagubelor.

Potrivit cititorilor DC News, sunt multe zone din oraș în care nu s-a întâmplat asta la nicio ploaie, niciodată.

„Stau in blocul acesta de 53 de ani. Nu am avut apă în beci niciodată, la nicio ploaie. Canalizarea nu face față. Beciul tuturor e plin de apă cu multă mizerie. Am sunat să cerem ajutor, așteptăm să intervină, dacă intervin. Mâine ne vom strânge să facem curat“, a spus un cititor DC News.

Foto: DC News

Foto: DC News

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News