Povestea unui tânăr care căra ciment pe șantier pentru 5 dolari/oră, iar apoi a ajuns milionar. Acum spune că ”se plictisește”

Tom Grogan, un tânăr antreprenor britanic, a ajuns milionar după ce a vândut afacerea pe care a fondat-o – Wingstop UK – pentru 400 de milioane de lire sterline (echivalentul a 532 de milioane de dolari). De la un muncitor în construcții, care căra ciment pe șantier și era plătit cu 5 dolari pe oră, el a devenit, în doar câțiva ani, unul dintre cei mai de succes tineri antreprenori din Marea Britanie. Totuși, după vânzarea companiei, viața la care visa s-a dovedit surprinzător de... plictisitoare. Grogan spune că, deși mulți cred că o avere uriașă aduce fericirea, realitatea este alta.

„Timp de șapte ani, mintea ta e ocupată doar cu ideea de a face afacerea să reușească. La asta te gândești mereu. Iar când ajungi acolo, e un pic ireal. E ca și cum ai spune: ‘Bine, s-a terminat acum. Și acum ce fac?’ Iar banii nu umplu neapărat acel gol”, a povestit el într-un interviu exclusiv pentru Fortune.

Tânărul antreprenor a construit brandul Wingstop UK de la zero – a primit 50 de refuzuri din partea investitorilor și, în final, a deschis 57 de restaurante. După aproape un deceniu de muncă intensă, a ajuns în punctul în care viața fără ritmul alert al afacerilor i se pare mai dificilă decât anii de început.

"E plictisitor. Nu pot trăi viața stând pe o plajă"

„Trebuie să-ți schimbi mentalitatea: nu mai construim o afacere, ci gestionăm bani – iar acestea sunt două seturi de abilități complet diferite. Așa că trebuie să descoperim lumea instrumentelor financiare, acțiunilor, obligațiunilor – toate aceste lucruri noi pentru noi, dar față de care suntem foarte precauți strategic”, a explicat Grogan.

Departe de imaginea tipică a milionarului care cumpără vile și mașini de lux, Grogan spune că încă stă cu chirie și își ia timp, împreună cu ceilalți co-fondatori, Herman Sahota și Saul Lewin, pentru a decide ce urmează.

„E plictisitor. Nu pot trăi viața stând pe o plajă. Cred că avem nevoie de ceva care să ne țină mintea ocupată, care să ne provoace. Ai nevoie de un scop pentru care să te trezești în fiecare dimineață, iar acum nu-l avem”, recunoaște el.

De aceea, Grogan plănuiește deja o nouă aventură în afaceri – deși nu știe încă în ce domeniu, este sigur că „probabil nu va fi în lumea alimentației și băuturilor”.

Și CEO-ul Airbnb-ului a făcut declarații similare

Sentimentul descris de tânărul britanic nu este unic. Și Brian Chesky, cofondatorul și CEO-ul Airbnb, a mărturisit că perioada în care compania sa a fost listată la bursă – deși l-a făcut miliardar – a fost „una dintre cele mai triste perioade” din viața lui.

Chesky a explicat că, în copilărie, își dorea cu disperare succesul, crezând că acesta îi va aduce dragoste, prieteni și stabilitate financiară.

„Îmi imaginam că, dacă voi reuși, voi avea o mulțime de oameni în jurul meu, prieteni, dragoste, tot ce-mi lipsea, iar viața mea va fi perfectă”, a spus el în podcastul Armchair Expert.

Dar când Airbnb a ajuns la o valoare de 100 de miliarde de dolari și „toată lumea din liceu știa ce fac”, Chesky s-a simțit mai singur ca niciodată, după ani întregi în care a muncit până la 18 ore pe zi.

„La poalele muntelui ai speranță. Dar problema e că, atunci când ajungi în vârf, de multe ori ești acolo singur, deconectat”, a mai spus el.