Ponta dezvăluie că a avut o nouă întâlnire cu Donald Trump. Culisele discuțiilor și relația România - SUA / video

Victor Ponta a dezvăluit că a avut o nouă întâlnire cu președintele american Donald Trump.

Victor Ponta, fost prim-ministru și fost candidat la alegerile prezidențiale din România, a dezvăluit, în cadrul unui interviu cu analistul politic Bogdan Chirieac, faptul că, în urmă cu două luni, a avut o nouă întâlnire cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump.

El a dat mai multe detalii despre întâlnirea privată și relația dintre România și Statele Unite ale Americii.

„Ați fost primul om politic care l-ați întâlnit pe Donald Trump după alegerea sa ca președinte, în noiembrie anul trecut. V-ați întâlnit și cu Donald Trump Jr., și la Sofia, și la București. V-ați mai văzut cu membri ai familiei Trump în ultimele 9 luni?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Da! Cu pasiunea asta de râde toată lumea de mine - golful - am avut ocazia. Am fost chiar la Bedminster, New Jersey“, a spus Victor Ponta.

„Era și Klaus Iohannis, că și dânsul ...?“, a întrebat ironic Bogdan Chirieac.

„Nu era! Era doar Donald Trump. Eu îmi țin relațiile private, dar le folosesc privat, fiindcă nu mi-a cerut nimeni să le folosesc pentru România“, a replicat Victor Ponta.

„Deci v-ați mai întâlnit iar cu Donald Trump?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Da, da! Chiar la teren, acolo. În iulie“, a spus Ponta.

„Ați apucat să discutați două vorbe despre România?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Nu pot să spun că iarăși am vorbit de România, fiindcă nu mai aveam vreo calitate. Am ocazia și merg în mod privat, dar public nu mi-a cerut nimeni să fac nimic.

Tot aștept să văd că România are o anumită poziție față de relația cu America. Cât timp ții același ambasador, pe domnul Muraru, care este văzut ca ambasadorul lui Biden, nu poți. Ia și pune ambasador pe cineva care să aibă acces la noua administrație“, a zis Victor Ponta.

„E din aceeași zonă politică precum domnul Nicușor Dan. Cum să-l schimbe?“, a adăugat Bogdan Chirieac.

„Să-l trimită într-o altă țară“, a replicat Victor Ponta.

