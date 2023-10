Ponta a dezvăluit cât de mare e gaura din Bugetul României: Pierdem, lunar, 1 miliard de euro / video

Victor Ponta, consilierul onorific al premierului Ciolacu, a dezvăluit, la emisiunea „Ce Se Întâmplă“, la DC News, care este amploarea găurii din bugetul României.

„De când sunt consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu m-am întâlnit cam cu toată zona de afaceri, atât străină, cât și românească, atât mare, cât și mică. Sigur că peste tot s-a început: Domnu' Ponta, dumneavoastră care ați redus toate taxele, de ce nu îi spuneți lui Ciolacu să nu le mărească acum?

În primul rând eu nu sunt în colectivul care redactează chestia asta. În al doilea rând, nu seamănă situația de acum cu cea din 2015. Am încercat să explic pe înțelesul celui care are o firmă. Eu am o firmă de 2-3 ani și bănuiesc că mulți care se uită la noi au firme. Am zis așa: Statul Român e o firmă, care în fiecare lună, acum, în 2023, pierde 1 miliard de euro. Un miliard de euro pe lună. Atât e diferența între venituri și cheltuieli.

Firma numită Statul Român - cu datele pe primele 8 luni din 2023, de la INS - a pierdut în primele 8 luni ale anului un miliard de euro.

Până la sfârșitul anului, Statul Român o să piardă vreo 12 miliarde de euro, dar nu le pierde așa, ci se duce și se împrumută: Domn'le, dați-mi, vă rog, 12 miliarde de euro, ca să acopăr gaura, la bănci, la populație, titluri de stat. Toată lumea îi dă, dar îi dă cu 7% dobândă. Deci, la gaura de 12 miliarde de euro, mai adaugăm 1 miliard, dobânda. Cu asta merge Guvernul României, Ciolacu, care e director general al acestei firme, în 2024, anul în care are 4 rânduri de alegeri. Acționarii, noi toți, trebuie să ne prezentăm de 4 ori la ședință și să zicem cu cine vrem!“, a spus Victor Ponta.

