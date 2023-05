Polonia, Cracovia, A-XX-a ediție a Congresului al Academy for Multidisciplinary Neurotraumatology. Listă participanți

Totodată, în cadrul evenimentului se vor pune bazele constituirii unei rețele naționale de specialiști în România pentru eficientizarea tratării pacienților cu Traumatisme Cranio-Cerebrale.

Pe lângă lucrările științifice medicale tematice, ampla manifestare va include semnarea unui acord de importanță strategică între Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară (Academy for Multidisciplinary Neurotraumatology-AMN) și Federația Europeană a Societăților de Neuroreabilitare (The European Federation of NeuroRehabilitation Societies -EFNR) care vizează analiza și dezvoltarea registrului inovator al Traumatismelor Cranio-Cerebrale (TCC) – “PRESENT”(proiect lansat în cadrul ediției anterioare a Congresului AMN și aflat în continuă expansiune), precum și deschiderea unui nou proiect al AMN destinat medicinei românești care va dezvolta un program de recrutare a specialiștilor ce au ca domeniu de interes TCC.

“Pot spune că această ediție aniversară a Congresului Academiei de Neurotraumatologie Multidisciplinară aduce alături de cei mai reprezentativi cercetători științifici ai lumii, din domeniul neurologiei și neurochirurgiei, și închegarea unor parteneriate sustenabile între societăți medicale neurologice de top care vizează îndeosebi cercetarea științifică, dezvoltarea unor programe speciale educaționale, precum și abordarea inovativă în practica clinică, oferind astfel noi perspective eficientizării tratării și neuroreabilitării pacienților ce au fost expuși unor traumatisme cranio-cerebrale”, a declarat președintele Federației Europene a Societăților de Neuroreabilitare (EFNR) și președinte al Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) - Prof.Dr. Dafin Mureșanu.



Principalele obiective ale Congresului AMN (12-13 mai 2023)



Potrivit acordului ce va fi semnat în aceste zile între Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară (AMN) și Federația Europeană a Societăților de Neuroreabilitare (EFNR) se va formaliza colaborarea dintre cele doua societăți de prestigiu pe mai multe dimensiuni: cercetare, programe educaționale și practică medicală, acest memorandum reprezentând totodată, și debutul primului proiect comun ce se va baza pe noul ghid cu privire la TCC moderat și sever.

Pe de altă parte, proiectul PRESENT (Patient REgistry - Short, Essential NeuroTrauma) a introdus în premieră în România și Polonia o bază de date a pacienților cu traumatisme cranio-cerebrale (TCC). Scopul principal al PRESENT este de a integra date clinice cu informații utile în prevenirea traumatismelor și indicatori ai calității îngrijirilor TCC, pentru a permite îmbunătățirea serviciilor de sănătate și aprofundarea înțelegerii acestor leziuni cerebrale. Inițiativa facilitează accesul la date pentru instituții anterior private de această posibilitate, contribuind la diseminarea ghidurilor de tratament, înțelegerea traseelor optime ale pacienților și transferul celor mai bune practici în neuroreabilitare. În cadrul congresului va fi prezentată și experiența centrelor de înregistrare din România și Polonia, precum și inițiative similare din Armenia, Georgia și Moldova. Următorii pași includ extinderea inițiativei pentru a asigura acoperirea la nivelul populației afectate de TCC în regiunile vizate de centrele participante.

“Consider că aici, la Cracovia am reușit să dăm naștere unei noi mari realizări pentru medicina românească, în domeniul neurologic și neurochirurgical, prin inițierea, în parteneriat cu Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară, a unui proiect special destinat constituirii unei rețele naționale bine conturate de specialiști ce vor fi dedicați tratării pacienților noștri cu traumatisme cranio-cerebrale”, a subliniat Prof.Dr.Dafin Mureșanu.Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară lansează în România o inițiativă de recrutare a specialiștilor cu domeniu de interes TCC, scopul proiectului fiind acela de a forma o rețea națională bine conturată ai căror membri vor avea acces la întreaga platformă educațională a AMN, precum și a societăților partenere acesteia (cursuri, workshopuri, webinarii, traininguri și un program de mentorship cu specialiști de top din țară și străinătate) – site: www.brain-amn.org

Cei peste 250 de participanți la ediția aniversară (a XX-a) a Congresului Academiei de Neurotraumatologie Multidisciplinară (AMN) provin din: SUA , Coreea de SUD, Mexic, Germania, Austria, Spania, Suedia, Olanda, Elveția, Israel, Ucraina, Egipt , Azerbaijan, Uzbekistan, Polonia și România.

