"Poate să vină zdrențuleasca, portăreasa că nu contează". Diana Dumitrescu și-a urmărit soțul din cauza geloziei: Am locația lui

"Pe Whatsapp am găsit niște chestii"

"Sunt foarte geloasă. De un an nu îi mai verific telefonul. La începutul relației o făceam frecvent. Îmi place că are un cont profund. Am contul lui de acces și el pe al meu. Nu îi mai verific telefonul cam de când a apărut Carol în peisaj. Lucrurile s-au schimbat foarte mult de când a apărut copilul.(…) Soțul meu nu este persoană publică, nu are Instagram și Facebook. Pe Whatsapp am găsit niște chestii. Ce e important din punctul meu de vedere e ca tu ca femeie să știi ce vrei cu adevărat. Îl vrei lângă tine, îl ții. Nu îl vrei, dispare la un moment dat, mai devreme sau mai târziu. Dacă ești foarte conștientă de ce simți, poate să vină x-uleasca, zdrențuleasca, portăreasa, că nu contează.”, a declarat Diana Dumitrescu, în podcastul Detectorul de Minciuni, scrie viva.ro.

"Îi mai arăt lui Alin și începe și înjură"

"L-am și urmărit, am locația lui. De când a apărut Carol, nu am mai deschis, decât o singură dată când m-a rugat el să îi găsesc telefonul. Nu l-am surprins niciodată să îmi verifice telefonul, dar nu este exclus. Eu îi mai dau la un moment dat și îl găsesc prin mesaje, se uită, dar nu mă deranja pentru că nu am nimic de ascuns. Am mai primit mesaje pe Instagram care ori sunt agresive sexual și le dai block și cele în care te invită la cafea. Îi mai arăt lui Alin și începe și înjură, dar eu îi spun că nu răspund. E și el gelos. La pozele indecente râdem împreună. Sunt oameni cu buba la cap.”, a mărturisit Diana Dumitrescu, la Detectorul de minciuni.

Diana Dumitrescu a adus pe lume, în anul 2019, un băiețel perfect sănătos. Pentru ea, perioada de după naștere nu a fost deloc ușoară. A fost nevoie de un an ca să-și găsească echilibrul, timp în care soțul ei a sprijinit-o cum a știut mai bine.

Vedeta a vorbit, în cadrul unei emisiuni tv, despre probleme de sănătate pe care le-a avut, dar și despre lupta cu kilogramele în plus.

„Am plecat cu 61 kg și am ajuns la 78. Nu e ușor deloc. Am avut momente de frustrare când mă uitam în oglindă. Am avut probleme cu tiroida, pe care mi le-am reglat. Așa am reușit să slăbesc. Am găsit greu echilibru, cam într-un an de zile. În ultima vacanță am plecat toți trei, după care am chemat și bona. Soțul meu, de când aveam 78 de kilograme, mereu mi-a spus că sunt cea mai frumoasă, că mă iubește. Ajunsesem să nu-mi pese cum arăt, doar pentru că el îmi spunea vorbele potrivite.”, a povestit Diana Dumitrescu, potrivit VIVA!.

Diana Dumitrescu nu a putut să alăpteze decât două luni.

„Am avut probleme cu alăptatul, nu am putut să alăptez decât două luni. Am avut și furia laptelui. E o durere cruntă. Unele ajung la operație. Am pus varză, am făcut băi calde. Am cedat nervos, eram epuizată. Credeam că nu sunt o mamă bună. Depresie postnatală nu am făcut. Noroc cu mama, că m-a ajutat cu copilul. Eu de la femeie independentă, am trecut la o femeie închisă în casă, cu un copil. Dar un copil te împlinește ca femeie cu toate bolile, enterocolitele și colici și tot. Dacă voi mai face un copil vreau să-l țin mai lipit de mine. La primul copil e cel mai greu.”, a mai spus Diana Dumitrescu. Citește mai departe>>

