Diana Dumitrescu, momente dificile după naștere: O durere cruntă. Am cedat nervos, eram epuizată

Diana Dumitrescu a adus pe lume, în anul 2019, un băiețel perfect sănătos. Pentru ea, perioada de după naștere nu a fost deloc ușoară. A fost nevoie de un an ca să-și găsească echilibrul, timp în care soțul ei a sprijinit-o cum a știut mai bine.

Vedeta a vorbit, în cadrul unei emisiuni tv, despre probleme de sănătate pe care le-a avut, dar și despre lupta cu kilogramele în plus.

„Am plecat cu 61 kg și am ajuns la 78. Nu e ușor deloc. Am avut momente de frustrare când mă uitam în oglindă. Am avut probleme cu tiroida, pe care mi le-am reglat. Așa am reușit să slăbesc. Am găsit greu echilibru, cam într-un an de zile. În ultima vacanță am plecat toți trei, după care am chemat și bona. Soțul meu, de când aveam 78 de kilograme, mereu mi-a spus că sunt cea mai frumoasă, că mă iubește. Ajunsesem să nu-mi pese cum arăt, doar pentru că el îmi spunea vorbele potrivite.”, a povestit Diana Dumitrescu, potrivit VIVA!.

Diana Dumitrescu nu a putut să alăpteze decât două luni.

„Am avut probleme cu alăptatul, nu am putut să alăptez decât două luni. Am avut și furia laptelui. E o durere cruntă. Unele ajung la operație. Am pus varză, am făcut băi calde. Am cedat nervos, eram epuizată. Credeam că nu sunt o mamă bună. Depresie postnatală nu am făcut. Noroc cu mama, că m-a ajutat cu copilul. Eu de la femeie independentă, am trecut la o femeie închisă în casă, cu un copil. Dar un copil te împlinește ca femeie cu toate bolile, enterocolitele și colici și tot. Dacă voi mai face un copil vreau să-l țin mai lipit de mine. La primul copil e cel mai greu.”, a mai spus Diana Dumitrescu.

La începutul anului 2020, Diana Dumitrescu declara pentru VIVA! că „Nu pot spune nici că este mai greu sau nici că este mai uşor decât mă aşteptam, pentru că am avut permanent un ajutor de nădejde. Dar nu este simplu, nu este ca o poveste cu final fericit, pentru că stresul de a fi mamă, aici mă refer la sentimentul permanent de grijă care apare, să fie copilul bine, să fie totul în regulă, nu va dispărea niciodată şi nu le poate nimeni trăi în locul tău... Este dificil, dar şi sentimentul de iubire pură pe care ţi-l oferă un copil nu are termeni de comparaţie.” (Știrea, AICI.)