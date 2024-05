Procedură controversată pentru dinți. Dr. Grozescu: Uită-te la dinții mei! Sunt varză, dar sunt ai mei. Mi se pare o prostie să faci o asemenea intervenție

Îngrijirea dinților este esențială pentru menținerea unei sănătăți orale optime și prevenirea problemelor dentare precum cariile, gingivitele și alte afecțiuni.

Este recomandat să îți speli dinții de cel puțin două ori pe zi, dimineața și seara, timp de cel puțin două minute de fiecare dată. Folosește o periuță cu peri moi și o pastă de dinți care conține fluor, pentru a îndepărta placa bacteriană și pentru a întări smalțul dinților.

Curățarea spațiilor dintre dinți cu ață dentară este la fel de importantă ca periajul. Folosește ața dentară cel puțin o dată pe zi pentru a elimina resturile alimentare și placa bacteriană de la nivelul gingiilor și dintre dinți.

De asemenea, evită folosirea dinților pentru a desface ambalaje sau a mușca obiecte dure, pentru a preveni accidentele dentare. Clătirea cu apă de gură după periaj poate ajuta la reducerea bacteriilor și la menținerea unei respirații proaspete.

Este recomandat să mergi la dentist cel puțin o dată la șase luni pentru o consultație de rutină și o curățare profesională a dinților. Acest lucru ajută la depistarea timpurie a problemelor dentare și la prevenirea complicatiilor ulterioare.

Și pentru că am ajuns la cabinetul stomatologic, trebuie să fiți atenți la un aspect. Dr. Bogdan Grozescu a vorbit despre o procedură pe care o consideră crimă.

„Mi se pare o prostie să faci așa ceva dinților tăi! Eu știu toate implicațiile pe care le are o astfel de intervenție asupra dinților. Hai să ne uităm câți medici stomatologi și-au făcut procedura. Uită-te la dinții mei! Sunt varză, dar sunt ai mei, naturali. De când am ieșit de pe băncile școlii cam asta am făcut, mi-am propus să nu fac lucruri ultracomerciale pentru că este foarte ușor să faci bani ca medic stomatolog", a spus Dr. Bogdan Grozescu la podcastul lui Damian Drăghici.

