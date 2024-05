Ruinele unui oraș enigmatic, vechi de 300 de ani, au fost descoperite după retragerea apelor / foto în articol

Ruinele unui oraș vechi de secole au apărut în Filipine după ce apele s-au retras, scrie The Guardian.

După o perioadă prelungită de căldură intensă și ploi puține, nivelul apei dintr-un baraj din Filipine a scăzut și a scos la iveală părți ale unei biserici scufundate, pietre funerare și fundațiile structurilor din orașul vechi de 300 de ani din provincia Nueva Ecija.

„Când am auzit despre reapariția bisericii scufundate din vechiul oraș Pantabangan, m-am entuziasmat și am vrut să o văd”, a spus asistenta medicală pensionară Aurea Delos Santos, în vârstă de 61 de ani.

Nivelul apei de la barajul Pantabangan a scăzut cu 26 de metri până acum în acest an, fiind cu 7 metri mai scăzut decât anul trecut.

Unii localnici au profitat imediat și au făcut din ruine o atracție turistică, transportând turiștii către insulă. „Pe atunci, câștigam doar 200 de pesos [3,50 USD] din pescuit, dar când au sosit turiștii, câștig între 1.500 și 1.800 pe zi”, a spus pescarul Nelson Dellera.

Populația orașului a fost relocată în anii 1970 în timpul construcției unui baraj, care servește acum drept principală sursă de irigare și apă pentru Nueva Ecija și provinciile din apropiere, potrivit guvernului local.

Filipine și alte țări din Asia de Sud-Est s-au confruntat cu căldură extremă în ultimele săptămâni, ceea ce a determinat școlile să suspende cursurile și guvernele să îndemne oamenii să rămână în casă pentru a preveni insolația.

Joi, Cambodgia a dat vina pe căldura extremă pentru o explozie la un depozit de muniție care a ucis 20 de soldați.

A centuries-old settlement submerged by the construction of a dam in the northern Philippines in the 1970s has reappeared as water levels drop due to a drought affecting swathes of the country.



The ruins in the middle of Pantabangan Dam in Nueva Ecija province are a tourist… pic.twitter.com/GVoLdNji4r