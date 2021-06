PNRR, criticat de Comisia Europeană. Corina Crețu: Guvernul României a CĂZUT acest prim examen! PNRR INCOERENT, NEREALIST

"Punct de vedere privind situația Planului Național de Redresare și Reziliență transmis de România Comisiei Europene.

Criticile pe care le-a adus Comisia Europeană PNRR-ului sunt bine întemeiate și, până la urmă, binevenite – pentru că urmăresc să îndrepte greșelile făcute de Guvernul României în acest document. Pentru că e vorba de sume foarte mari, e firesc să existe o rigurozitate foarte mare la Bruxelles privind modul în care urmează a fi cheltuiți banii.

Criticile majore sunt acelea că PNRR-ul trimis de Guvern este INCOERENT, NEREALIST și NETRANSPARENT.

PNRR-ul este incoerent pentru că pe parcursul documentului apar, pentru aceeași investiție, sume diferite. De exemplu, pentru renovarea secțiilor de terapie pentru nou-născuți se cer 80 de milioane EUR într-o formă a documentului, în alta apar 71 de milioane EUR. La fel se întâmplă și la alte capitole: de exemplu, educație sau modernizarea infrastructurii feroviare", a scris Corina Crețu pe pagina de Facebook.

"Guvernul României a căzut acest prim examen"

"PNRR-ul României este nerealist pentru că multe sume sunt exagerate: de exemplu, sunt prevăzute 133.000 EUR de persoană pentru un training. Mai mult, PNRR-ul este netransparent, pentru că nu reiese clar cum au fost făcute calculele, ce rată a schimbului valutar a fost folosită, nu există costuri detaliate, de multe ori nu sunt trimise documente justificative.

Îmi pare rău, dar Guvernul României a căzut acest prim examen.

Și e cu atât mai grav cu cât aceste critici încep de la lucruri foarte simple, de bază. Mă tem că aceste critici sunt doar vârful icebergului și că, în următoarea perioadă, vor fi multe alte probleme identificate în PNRR.

Din păcate, cred că devine din ce în ce mai clar de ce Guvernul României a recurs la lipsa de transparență - pe care, așa cum știți, eu am criticat-o constant. Se pare, însă, că aceeași opacitate pe care Guvernul a practicat-o în țară, a fost aplicată și în raport cu Comisia Europeană", a completat ea.

Greşeală cu PNRR, arătată de Răzvan Cuc. Proiectele care trebuiau să intre în Plan

"Despre proiectele care au fost puse în PNRR. Eu cred că ei nu au venit cu acest PNRR până în ultimele trei, patru zile pentru că nici nu știau ce o să pună în el. Cred că este o compunere de copii corigenți. În momentul în care spui că ai o politica de infrastructură și ştii ce e nevoie pentru România, ca ministru, te bați cu pumnii în piept, iar cât ai făcut parte din nu știu ce ONG și cât erai în opoziție țipai peste tot, te luai și de o bretea de la un drum de legătură că nu știu cum se face, iar acum vii cu asta, ce să vedem...

Văd în PNRR că un proiect matur de care Capitala are nevoie și orice Capitală are un asemenea proiect implementat, vorbim de legătura metroului de la 1 Mai la Otopeni, proiect care este lansat cu primele șase stații: 1 Mai, Băneasa sau Tokyo cum se va numi, la care am lansat proiectarea și execuția în 2019, nu s-a atribuit și nu e băgat pe PNRR", a declarat Răzvan Cuc, în exclusivitate pentru DC NEWS.

"Au spus: Bă, luăm și începem să dăm pentru noi. Un miliard de euro pentru metroul din Cluj"

"În schimb, îmi aloci un miliard de euro la Cluj pentru metrou, unde nu ai niciun fel de documentație făcută.

Adică nu vă spun că nu e nicio logică!

Eu cred că ei au spus așa: Bă, noi avem banii ăștia, care inițial erau 80 de miliarde, apoi s-au făcut 30 din care 16 împrumuturi și 14 pe granturi, s-au uitat și au zis: Bă, noi luăm și luăm pentru partidele noastre, pentru PNL și USR, nu ne interesează ce se întâmplă, cum se întâmplă în România și începem să dăm. Și dăm la Cluj un miliard de euro!", a completat el.

