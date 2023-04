PMP: PPE trebuie să rămână principalul susținător al valorilor creștine și al familiei tradiționale!

Ionuț Simionca, Secretarul general al PMP, susține că exagerarea politicilor de gen și drepturilor LGBT este de fapt o modalitate de a întreține curentul extremist din Europa.

„PPE trebuie să rămână principalul susținător al valorilor creștine și al familiei tradiționale!

Secretarul general al PMP Ionut Simionca a participat zilele acestea la Viena, la o dezbatere organizată de EPP - European People's Party - Partidul Popular European pe tema „Christian Democracy as the EPP's Heritage and Future”.

Ionuț Simionca: „În cadrul discuțiilor, am cerut PPE să rămână principalul susținător al valorilor creștine și al familiei tradiționale și am arătat că orice exagerare privind politicile de gen și drepturile LGBT poate reprezenta o sursă majoră de alimentare a curentul extremist din Europa".

La dezbatere au fost prezenți Manfred Weber, președintele Partidului Popular European, și reprezentanți ai partidelor care fac parte din grupul nostru politic.", a scris Partidul Mișcarea Populară, pe pagina de Facebook.

