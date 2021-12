Planul lui Putin aproape de granița României. Vasile Dâncu: Nu suntem, în acest moment, într-o situație de război

„Este o întrebare care nu are un răspuns foarte simplu. În prima oră de când am devenit ministru, după ce am depus jurământul, a trebuit să fug la un summit care era la București, șase țări, trei miniștri ai Apărării din zona noastră. Am intrat direct în bazin, ca să spun așa. Desigur că eram interesat și înainte de ceea ce se întâmplă. Am discutat despre amenințările din zona noastră. Am analizat și ce se întâmplă la granițe. Tonul tuturor celor care au fost aici era unul de îngrijorare față de ceea ce se întâmplă. Nu suntem, în acest moment, într-o situație de război! Dacă ne uităm bine la ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme, s-a intensificat dialogul la cel mai înalt nivel cu Rusia. E foarte important să vorbească șefii între ei”, a spus Vasile Dâncu în cadrul unui interviu acordat, joi, DCNews și DCNewsTV. Amintim că președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin au discutat, într-o videoconferință, în urmă cu două săptămâni, despre aplanarea tensiunilor din jurul Ucrainei.

„Ce s-a întâmplat în ultimii ani ne pune într-o situație de îngrijorare, pentru că Rusia a început să ceară, în ultima vreme, tot mai multe garanții pentru un fel de centură de securitate în zona granițelor, vrea să stabilească cu NATO, printr-un tratat, un fel de centură de securitate, un spațiu limită, să spunem, de apărare. Acest spațiu conține țări independente, care-și pot face singure politica de apărare”, a spus ministrul.

Întrebat, ulterior, dacă Rusia va intra în Ucraina, ar trebui să ne așteptăm ca România să „participe direct la război”, Vasile Dâncu a răspuns astfel: „România nu participă la războaie de o manieră directă cât timp face parte din sistemul aliat. Toate deciziile care se iau într-o asemenea situație sunt decizii luate în comun cu celelalte forțe NATO. Nu se pune problema unui război în care noi să participăm în acest moment”, a spus Vasile Dâncu.

„Nu putem să vorbim despre asemenea lucruri în acest moment”, a subliniat acesta, adăugând că există un nivel ridicat de dialog între SUA și Rusia.

„Evident că una din cerințele Rusiei față de sistemele politice din NATO este aceea a se renunța la blocajele economice adoptate după anexarea Crimeei. Asemenea blocaje ar putea prăbuși o societate. Costurile unei intervenții militare ar fi foarte mari pentru Rusia”, a mai zis acesta.

Vasile Dâncu, ministrul Apărării Naţionale, interviul zilei la DC NEWS TV

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News