Pinholes, Fluturi pe Asfalt și Nava Mamă – Trei lumi sonore se întâlnesc într-o premieră live spectaculoasă

Pe 20 noiembrie 2025, Club Control din București devine scena unei întâlniri muzicale în premieră: Pinholes, Fluturi pe Asfalt și Nava Mamă – trei dintre cele mai reprezentative trupe ale scenei alternative românești – vor susține un concert comun, pentru prima dată împreună, într-un format special creat pentru această ocazie.

Această colaborare nu este doar un line-up de concert, ci o declarație de identitate artistică comună, născută din respect reciproc și o viziune similară asupra muzicii ca formă de introspecție, catharsis și reconectare. Cele trei trupe au reușit, de-a lungul anilor, să creeze comunități solide în jurul unui sound ce oscilează între alternativ, post-rock, ambiental, cinematic rock, fiecare cu o estetică distinctă, dar complementară.

Succesul acestui eveniment a fost imediat vizibil: primele două categorii de bilete au fost SOLD OUT în doar câteva ore de la lansare, ceea ce confirmă așteptarea și entuziasmul publicului pentru această formulă muzicală inedită.

Cine sunt actorii acestei premiere?

Pinholes explorează dimensiuni emoționale adânci printr-un amestec matur de rock alternativ, lirism melancolic și rafinament sonor. Cu albume bine primite de public și critici deopotrivă, trupa și-a consolidat reputația de formă artistică vie, aflată mereu în transformare.

Fluturi pe Asfalt aduce un aer cinematic, cu un post-rock atmosferic, tensionat și eliberator, în același timp. Fiecare concert e o călătorie în sine, în care sunetul vorbește acolo unde cuvintele se opresc.

Nava Mamă propune un univers propriu, în care nostalgia, fragilitatea și forța interioară se întâlnesc într-un sound fluid, captivant, cu versuri ce ating teme profunde și personale.

După concertul din București, mini-turneul continuă cu:

Iași – 21 noiembrie @ Underground Pub

Cluj-Napoca – 22 noiembrie @ Machines Venue

Toate biletele sunt disponibile exclusiv prin platforma iabilet.ro: https://www.iabilet.ro/bilete-turneu-pinholes.

Ritmul vânzărilor din primele zile arată clar: această întâlnire muzicală este mai mult decât un eveniment – este o dorință.

Un eveniment marca Supersomnic Records & BandBook.

Un eveniment cântat de Radio Guerrilla.

Parteneri media: Zile și Nopți, Info Music, RFI România, happ.ro, DC News, Radio Seven, Rock Monsters Romania, Bazar de Muzică, VIVA FM, Rock Stage, City Femme, Revista Atelierul, Ciulea.ro, Iași4u.ro, The Interwission, Cluj4ever, Daily Magazine, Sunete, Cluj360, PR Wave, Cluju, MetalFan, Contacte Culturale, CooltCluj, Tele7abc, Tele7music, Ziua de Cluj, CriticEyez, Munteanu Recomandă, evenimentar, Hoinar printre litere, La vinil, Weinvent.ro.