Pătrunjelul, un dar al naturii pentru sănătate. Medicul Anca Hâncu: Iată cantitatea ideală

Pătrunjelul are beneficii uimitoare pentru sănătate.

„Pătrunjelul are beneficii pentru sănătatea cardiovasculară. Fluidifică sângele și previne astfel accidentele vasculare cerebrale, dar și alte boli cardiovasculare. Este și un detoxifiant natural. Are o combinație de vitamine, minerale și antioxidanți care îi dau aceste proprietăți. Echilibrează și hormonal, este indicat mai ales pentru femeile la menopauză. De asemenea, are efect antiinflamator. Este bun și în reumatism”, a explicat medicul Anca Hâncu în cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, de la Antena 1.

„100 de grame depășesc deja necesarul de Vitamina C pentru o zi”, a mai spus specialistul.

Anca Hâncu: Un frappe poate fi cât o masă. Un croissant înseamnă, de fapt, o gustare

O gustare dulce nu trebuie să înlocuiască o masă bogată în alimente sănătoase.

„Un caffe frappe poate fi cât o masă. (...) O cafea cu lapte cu gheață este o variantă mai ușoară și mai potrivită”, a spus Anca Hâncu, precizând că e mai bine să renunțăm la frișca din cafea. „Un croissant înseamnă, de fapt, o gustare, până în 400 de calorii. Mult! Mai bine o prăjitură mai mică, pentru cei care nu pot rezista tentațiilor, cu fructe”, a zis Anca Hâncu în cadrul emisiunii „Super Neatza de Weekend” de la Antena 1.

„Cea mai importantă masă a zilei ar trebui să fie la prânz”, a spus specialistul Anca Hâncu, adăugând: „La masa de seară, o salată, un pește.”

Exclusiv DCNews / Dr. Anca Hâncu: Fruct sănătos care, în cantități mari, în timp, te îmbolnăvește de ficat

Medicul nutriționist Anca Hâncu a explicat că alimentele sănătoase pot foarte ușor să cadă în latura cealaltă, dacă, de exemplu, depășim anumite cantități.

„Sunt multe variante sănătoase în jurul nostru, important este să știm cum să le alegem. Să știm ce este sănătos, să facem deosebirea între un cartof pai înecat în grăsime și un cartof fiert sau copt, care va putea fi o alegere mult mai sănătoasă”, a spus medicul nustriționist Anca Hâncu, care a dat chiar exemplul unui fruct din care se spune că e bine să consumăm câte unul pe zi.

„Mărul este un aliment sănătos, care ne aduce fibre, ne aduce vitamina C, cu mare valoare nutritivă, însă, mâncat în exces (două kilograme să zicem de mere pe zi) ne aduce un exces de fructoză, care, în timp, duce la ficatul gras non-alcoolic. Astfel că alimentele trebuie organizate într-o moderație și într-o diversitate”, a spus Anca Hâncu în cadrul unui interviu acordat DCNews și DCMedical.

De asemenea, a subliniat că este foarte importantă diversitatea în alegerile noastre.

